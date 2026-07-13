La comarca del Matarraña, joya natural de Aragón, amenazada por el incendio de Peñarroya de Tastavins
El fuego, declarado este fin de semana en el término municipal turolense, ha calcinado ya más de 350 hectáreas y avanza con rapidez empujado por las fuertes rachas de viento
El Matarraña, conocida popularmente como la 'Toscana española' por sus colinas suaves, olivares centenarios y pueblos medievales construidos en piedra, vive uno de los momentos más críticos y dramáticos de su historia reciente. El incendio declarado este fin de semana en Peñarroya de Tastavins ya se considera un gran incendio forestal, fuera de control, que ha calcinado ya más de 350 hectáreas de un territorio de alto valor ecológico y paisajístico.
Las llamas han puesto en alerta a cuatro municipios : Peñarroya de Tastavins, Monroyo, Ráfales y Fuenteespalda. La Diputación General de Aragón ha activado el EsAlert y el plan especial Procinfo en situación operativa dos en nivel dos, además de solicitar la intervención de la UME que ya se ha desplazado a la zona. El fuego avanza con rapidez empujado por el viento y afecta a una masa forestal "boscosa y compleja".
Una zona de alto valor ecológico
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que se trata de “un incendio muy complejo, en una zona de altísimo valor ecológico y con una orografía escarpada que dificulta enormemente el acceso de los operativos”. El perímetro afectado, está ubicado a apenas dos kilómetros del casco urbano y junto a la carretera A-2413. Aunque la preocupación es alta, hasta ahora las llamas no han alcanzado el núcleo urbano de Peñarroya de Tastavins.
El avance del fuego ha obligado a cortar la A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo y a desalojar varias masías, una boda con 20 invitados italianos y el hotel Torre del Marqués, uno de los alojamientos más emblemáticos de toda la comarca. En la zona continúan trabajando más de 300 efectivos sin descanso, con un amplio dispositivo desplegado en diversos puntos de la provincia y de otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana para combatir este incendio.
Un transformador o un grupo electrógeno, posible origen del fuego
Aunque por el momento el origen del fuego se desconoce, las primeras hipótesis apuntan a un transformador o grupo electrógeno. El incendio se produce en una comarca que este domingo se encontraba en alerta roja plus por riesgo extremo de incendios forestales, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento.
La tragedia golpea a un territorio que muchos consideran un tesoro natural y cultural. El Matarraña, formado por 18 municipios, es un destino que recuerda al centro de Italia: colinas llenas de viñedos, olivares centenarios, pueblos dorados, muros de piedra, ríos que cincelan paisajes y piscinas naturales. Valderrobres, con su castillo, puente medieval y murallas, es uno de los pueblos más reconocidos y capital administrativa de la comarca, declarado Bien de Interés Cultural de 1983.
El Matarraña, conocida como la 'Toscana española'
La comarca es un plan perfecto para escapadas de primera y verano: gastronomía local, senderos, arquitectura medieval y un ritmo de vida pausado. Uno de los paisajes más representativos de Aragón se encuentra visiblemente amenazado por un fuego que avanza con el paso de las horas.
El Matarraña no es una copia de la Toscana italiana, sino un territorio con identidad propia. No obstante, la comparación ayuda a entender la magnitud del daño, la Toscana española arde y con ella un patrimonio cultural y natural que define a toda una comarca.
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