PSOE e Izquierda Unida piden completar la integración de la antigua N-232 en Utebo

El PSOE e IU han reclamado este lunes al equipo de gobierno municipal de Utebo (Zaragoza) que complete las actuaciones pendientes para integrar plenamente el Paseo Ciudadano, infraestructura producto de la transformación de la antigua carretera N-232, en la vida cotidiana del municipio. Ambas formaciones han reivindicado el trabajo desarrollado en el anterior mandato para realizar estos trabajos, según IU, una de las actuaciones urbanísticas más importantes acometidas en este municipio en las últimas décadas.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha destacado que la transformación de la carretera nacional 232 en vía urbana en Utebo es el ejemplo de cómo los fondos europeos transforman y mejoran el día a día de los municipios, pese a la oposición de Jorge Azcón a los fondos europeos. En esta obra se han invertido 8,2 millones de euros, según los socialistas, por lo que Alegría ha destacado que la integración urbana de esta vía y las obras de accesibilidad han sido posible gracias al compromiso de PSOE e IU cuando gobernaron el ayuntamiento de Utebo y al trabajo del gobierno central de Pedro Sánchez En este mismo sentido y en una nota de prensa, IU ha informado de que su coordinadora general de Aragón, Marta Abengochea, ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse durante el mandato de coalición entre PSOE y su formación.

"Gracias a ese trabajo conjunto se ha podido hacer realidad la cura de una cicatriz que durante años dividió nuestro municipio", ha señalado. La actuación, ejecutada por el Ministerio de Transportes tras años de gestiones impulsadas desde el ayuntamiento durante la legislatura 2019-2023, ha permitido transformar una antigua travesía nacional que actuaba como barrera física y social en un espacio más amable y seguro para la ciudadanía.

No obstante, tanto Izquierda Unida como PSOE han advertido de que la transformación no estará completa mientras el ayuntamiento no ejecute las actuaciones municipales comprometidas para conectar e integrar plenamente el nuevo paseo con el resto de la ciudad. Entre las cuestiones pendientes, ambas formaciones señalan la mejora de las conexiones peatonales con las zonas comerciales, el desarrollo de nuevas medidas de semaforización, la conexión del carril bici con la futura red ciclista metropolitana y la adecuación de distintos espacios resultantes de la actuación estatal.

IU ha recordado que promovió en 2025 una moción para impulsar diversas actuaciones complementarias vinculadas a la nueva configuración de la antigua N-232, iniciativa que fue aprobada por unanimidad del pleno municipal, pero que, como ha denunciado la formación, sigue sin haberse ejecutado. En este sentido, el PSOE e IU han criticado la falta de impulso del actual gobierno municipal del PP y Vox para desarrollar las competencias que corresponden al ayuntamiento una vez finalizadas las obras estatales.

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"Reclamamos al Ayuntamiento que complete las actuaciones pendientes, especialmente la semaforización y la integración del Paseo Ciudadano, para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de este espacio", ha destacado Abengochea.