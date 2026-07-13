Los pueblos de Aragón que se escapan a la despoblación: Burbáguena, Épila o la provincia de Huesca

Burbáguena, Perales de Alfambra y Gea de Albarracín, en Teruel; Borja, Pedrola o Épila, en Zaragoza; y toda la provincia de Huesca son "casos de éxito" en la lucha contra la despoblación en Aragón, según el informe elaborado por el Consejo Económico y Social de Aragón y presentado esta semana en Zaragoza. Aunque el fenómeno de la despoblación sigue estando presente, hay municipios que están logrando dar con la tecla que revierte esas cifras que erosionan año tras año el padrón.

Las causas son muchas, desde inversiones de multinacionales a proyectos impulsados por las administraciones públicas que han provocado ese punto de inflexión clave para el futuro de los municipios. Hay desde pueblos de apenas 300 habitantes a los que cuentan con 4.000 vecinos, sin olvidar el destacado lugar en el que el informe deja a toda la provincia de Huesca, la única de las tres aragonesas que a nivel global está sabiendo plantarle cara a la pérdida de población.

"El caso de la provincia de Huesca constituye un caso de éxito global", dice el estudio. En el periodo entre 2014 y 2019, 76 municipios aumentaron población en la provincia de Huesca (el 39% del total), mientras lo hicieron 68 en Teruel (29%) y 71 en Zaragoza (26%). En el último lustro, entre 2020 y 2024 (últimos datos que analiza el informe), fueron 143 los municipios de Huesca que aumentaron población (tres de cada cuatro), frente a los 126 de Teruel (el 54%) y los 134 de Zaragoza (48%).

Se observa que el segundo ciclo analizado fue más positivo en cuanto a la recuperación de la población en las tres provincias aragonesas. Pero las tasas de crecimiento dejan también los mejores datos para Huesca, donde aumentaron un 3% esa tasa de crecimiento, frente al 1,12% en Teruel o el 0,87% en Zaragoza. De hecho, en este último lustro, del 43% de los municipios que perdieron vecinos en Aragón solo el 7,4% estaba en el Alto Aragón, frente al 15% de Teruel y casi el 20% en el caso de las localidades de la provincia de Zaragoza.

Panorámica de Perales del Alfambra. / Comarca Comunidad de Teruel

Los pueblos que se escapan de la despoblación

Pese a ese comportamiento más positivo en Huesca, hay casos de éxito también en Zaragoza y en Teruel. Los investigadores del CESA destacan tres casos en cada provincia que son reseñables por su aumento de vecinos, de afiliados a la Seguridad Social, o por ambos motivos.

En el caso de Burbáguena (Teruel), los expertos señalan que su población ha crecido un 25% en la última década pasando de 281 habitantes en 2014 a 352 en 2024. En cuanto a la afiliación, esta creció un 68% en el mismo periodo. Y aquí la clave ha sido la "presencia de mano de obra extranjera que ha dado vida al municipio, concretamente desde la llegada de refugiados en 2021". En ese año, el Gobierno de España decidió abrir un centro de acogida para refugiados. Desde entonces, por las instalaciones han pasado más de 1.000 personas, de las que un centenar se ha quedado a vivir en el municipio. Ello ha permitido, nada menos, reabrir la escuela, la guardería y recuperar servicios esenciales como la farmacia, el bar o la panadería.

Desde la apertura del centro de refugiados en Burbáguena han reabierto el colegio, la guardería y el bar

Otro ejemplo en el que la curva descendente de población cambió para convertirse en ascendente es Perales del Alfambra, también en la provincia de Teruel. El municipio ha ganado un 8% de habitantes, pasando de 253 a 274 en diez años, pero el número de afiliados ha pasado de 66 a 142 (un 115% más) en ese mismo periodo. La clave del éxito se encuentra, en este caso, en el impacto de la empresa Huevos Guillén S. L., una de las mayores granjas de gallinas en libertad en toda Europa. Han creado 50 empleos directos y su huella es clave en el futuro del municipio. También aquí, como consecuencia del incremento poblacional, han reabierto tanto la escuela infantil como el colegio.

Aviones estacionados en el aeropuerto de Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por último, en Teruel, los investigadores destacan el caso de Gea de Albarracín, que ha aumentado su censo de población un 17% y la afiliación un 60%. Aquí la clave ha sido su cercanía al Aeropuerto de Teruel y a Platea, que suman casi 2.000 trabajadores y dejan un impacto directo en poblaciones cercanas, como Gea.

El centro de producción y logística de BonÁrea, en Épila. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En la provincia de Zaragoza, los investigadores señalan como ejemplos de éxito esas poblaciones de tamaño mediano que han conseguido consolidarse y crecer de la mano de los proyectos industriales. Borja, Pedrola y Épila son las localidades puestas en el mapa y que contradicen la norma por la que la mayoría de comarcas zaragozanas son las que más han sufrido la despoblación.

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En estos casos, la pujanza del sector del automóvil o de proyectos estratégicos, como BonÀrea, en Épila, han sido determinantes. En suma, ejemplos que demuestran que el camino de la despoblación no es una ruta de no retorno.