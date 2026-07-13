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Tres bomberos resultan heridos en un accidente de tráfico cuando regresaban del incendio de Peñarroya de Tastavins, en Teruel

Uno de ellos es de la brigada de Castellón y los otros dos, de la DPT

Varios camiones de bomberos en la zona del incendio, este lunes.

Varios camiones de bomberos en la zona del incendio, este lunes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

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Cristina García

Monroyo

Tres bomberos han resultado heridos en un accidente de tráfico en Alcorisa cuando regresaba de trabajar en el incendio forestal de Peñarroya de Tastavins, en la provincia de Teruel.

Uno de ellos pertenece a la brigada de Castellón y ha sufrido una fractura del radio, y los otros dos son del operativo de la Diputación Provincial de Teruel. Todos ellos están siendo atendidos por los servicios médicos, según ha señalado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que se ha desplazado hasta la zona.

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Segun fuentes de la DPT, los dos efectivos de la institución provincial están siendo trasladados a un hospital de Zaragoza. Uno de ellos ha sufrido un impacto en la cabeza y el otro un golpe, a la espera de conocer el parte médico con más detalles. La causa del accidente ha sido el vuelco de un camión.

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