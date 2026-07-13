Tres bomberos resultan heridos en un accidente de tráfico cuando regresaban del incendio de Peñarroya de Tastavins, en Teruel
Uno de ellos es de la brigada de Castellón y los otros dos, de la DPT
Tres bomberos han resultado heridos en un accidente de tráfico en Alcorisa cuando regresaba de trabajar en el incendio forestal de Peñarroya de Tastavins, en la provincia de Teruel.
Uno de ellos pertenece a la brigada de Castellón y ha sufrido una fractura del radio, y los otros dos son del operativo de la Diputación Provincial de Teruel. Todos ellos están siendo atendidos por los servicios médicos, según ha señalado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que se ha desplazado hasta la zona.
Segun fuentes de la DPT, los dos efectivos de la institución provincial están siendo trasladados a un hospital de Zaragoza. Uno de ellos ha sufrido un impacto en la cabeza y el otro un golpe, a la espera de conocer el parte médico con más detalles. La causa del accidente ha sido el vuelco de un camión.
- Un aragonés dona al Congreso de los Diputados dos papeletas originales con las que se votó la II República
- El pequeño pueblo de Huesca que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón
- Blanca, la mujer que se ha hecho viral bailando en la calle en Zaragoza: 'Con el tiempo se me ha ido la vergüenza. Ya no me queda
- Así luce hoy El Ciervo, el histórico restaurante de un pueblo de Zaragoza donde se celebró la boda de Carmen Sevilla: en ruinas desde 2014
- El parque francés a 6 horas de Aragón que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París
- Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
- Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés
- Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo