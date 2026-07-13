De Zaragoza a Japón: un investigador predoctoral de Unizar gana un premio internacional por sus avances en IA biomédica

El investigador del I3A Unizar Lucas Tesán ha sido distinguido con uno de los Travel Grant Awards del Congreso Internacional CMBE 2026 (International Conference on Computational & Mathematical Biomedical Engineering), celebrado en Kobe, Japón. Un reconocimiento a su trabajo de investigación en dos de las líneas más punteras en la intersección entre matemáticas, inteligencia artificial e ingeniería biomédica, el aprendizaje profundo topológico (Topological Deep Learning) y las redes neuronales de grafos (Graph Neural Networks) aplicados a sistemas biológicos.

Lucas Tesán desarrolla su investigación dentro del equipo del profesor Elías Cueto, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, donde, entre otros grandes proyectos, se encuentra la Cátedra de Inteligencia Artificial y Sostenibilidad de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que recientemente ha obtenido una ayuda Advanced Grant del European Research Council (ERC) para seguir avanzando en sus investigaciones.

Actualmente, es investigador predoctoral en el grupo de Mecánica Aplicada y Bioingeniería (AMB) de la Universidad de Zaragoza. Es ingeniero mecánico y máster en Ingeniería Biomédica por la misma universidad. Su actividad investigadora se centra en el desarrollo de métodos de simulación computacional e inteligencia artificial para el modelado de sistemas físicos complejos. Sus principales líneas de investigación abarcan la simulación en tiempo real, el aprendizaje automático científico, las redes neuronales informadas por la física (Physics-Informed Neural Networks, PINNs), los operadores neuronales y las redes neuronales de grafos, con especial interés en su aplicación al desarrollo de gemelos digitales.

El Congreso Internacional sobre Ingeniería Biomédica Computacional y Matemática (CMBE) en el que ha recibido este premio es una de las citas de referencia mundial en este campo, y congrega cada edición a investigadores, académicos, profesionales y estudiantes de posgrado de múltiples disciplinas para debatir los últimos avances en el uso de métodos computacionales y matemáticos aplicados a la Ingeniería Biomédica. Que el trabajo de Lucas Tesán haya destacado en un foro de este nivel es un reflejo de la calidad y de la proyección internacional de la investigación que hacen los investigadores dentro del I3A y del talento joven que hay en la Universidad de Zaragoza.

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Lucas Tesán recogió este premio durante la cena de gala del congreso, a finales del mes de junio, en un acto que reunió a algunos de los investigadores más destacados a nivel internacional en Ingeniería Biomédica Computacional.