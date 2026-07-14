La Aemet eleva hasta su máxima alerta por calor a Zaragoza y a otros 60 municipios de Aragón
El aviso rojo por calor de la Agencia Estatal de Meteorología estará activo este miércoles entre las 13 y las 21 horas con temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de naranja a rojo el aviso por calor para este próximo miércoles en el valle del Ebro. Se trata del máximo nivel de alerta contemplado en su plan ante los fenómenos adversos (Meteoalerta) y que afecta a Zaragoza capital y otros 60 municipios aragoneses.
La actualización de este mapa de avisos se ha producido después de la última actualización, que suele ser al mediodía. Hasta entonces, la ribera del Ebro, al igual que tres cuartas partes de Aragón, tenía activado el aviso naranja.
Con este nuevo cambio, la agencia estatal prevé temperaturas de hasta 42 grados en cualquier punto de esta zona de Zaragoza y el máximo nivel de aviso permanecerá activo entre las 13 horas y las 21 horas.
Este nuevo pico de calor llega menos de una semana después del final de la segunda ola de calor del verano, aunque en el caso de la capital aragonesa, como muchos municipios de la comunidad, no ha habido un alivio térmico sustancial, ya que las máximas se han quedado instaladas en torno a, al menos, los 37 grados.
El motivo fundamental detrás de la persistencia del calor es atmosférico. Mientras que una vaguada llegó a desplegar sus efectos a finales de la pasada semana, trayendo algún día de temperaturas sustancialmente inferiores en zonas acostumbradas a altas temperaturas en esta época del año como Sevilla, Cáceres o Huelva.
Ese no fue el caso de Aragón en general y Zaragoza en particular, que continúa bajo los efectos de la dorsal africana y el domo de calor, como se ha repetido en hasta dos episodios más de altas temperaturas este año, el primero de ellos durante 10 días de mayo que hizo que terminara el quinto mes del año con un calor sin precedentes.
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