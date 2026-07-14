El Aeropuerto de Zaragoza aumenta un 17,5% el tráfico de mercancías hasta las 90.000 toneladas

El Aeropuerto de Zaragoza ha transportado 89.914 toneladas de mercancías durante el primer semestre de 2026, un 17,5% más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que consolida su crecimiento en carga aérea pese al ligero descenso registrado en el número de pasajeros.

Entre enero y junio, la infraestructura zaragozana ha contabilizado 327.390 pasajeros, un 1,9% menos que en el primer semestre de 2025, mientras que los movimientos de aeronaves han aumentado un 9,4%, hasta alcanzar los 5.330 aterrizajes y despegues, según el balance difundido este lunes por Aena.

Solo en el mes de junio, el aeropuerto ha registrado 59.336 pasajeros, ha gestionado 894 movimientos de aeronaves y ha transportado 10.048 toneladas de mercancías.

En el conjunto del Grupo Aena, integrado por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, además de los aeropuertos de Londres-Luton, Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil, el tráfico alcanzó en junio los 36.998.573 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025. Asimismo, se realizaron 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8% más, mientras que el volumen de mercancías se mantuvo prácticamente estable, con 119.430 toneladas.

En el acumulado del primer semestre, los aeropuertos del Grupo Aena sumaron 189.964.768 pasajeros, lo que representa un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo del año pasado. Además, gestionaron 1.636.701 movimientos de aeronaves, un 3,2% más, y transportaron 739.612 toneladas de mercancías, un 1,2% más.

Por su parte, la red de Aena en España registró entre enero y junio 156.246.234 viajeros, un 3,7% más que un año antes, junto con 1.332.699 movimientos de aeronaves, un 4% más, y 664.355 toneladas de mercancías, cifra que supone un incremento del 4,2%.

Noticias relacionadas

Durante el mes de junio, los aeropuertos españoles de la red atendieron a 31.639.672 pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes de 2025, gestionaron 266.076 movimientos de aeronaves, con un aumento del 5,9%, y transportaron 107.503 toneladas de mercancías, un 0,1% menos que un año antes.