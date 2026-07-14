La china TDG enciende en Zaragoza su primera línea de ensamblaje de baterías y avanza en su desembarco europeo

La primera de las grandes inversiones industriales chinas anunciadas para Aragón ya ha comenzado a materializarse. TDG Ibernavitas ha inaugurado este lunes en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) su primera línea de ensamblaje final de sistemas de almacenamiento energético, un hito con el que la compañía inicia la producción europea de baterías de gran capacidad destinadas tanto a almacenar la energía generada por parques eólicos y fotovoltaicos como a servir de fuente de respaldo para el suministro eléctrico de la industria y otras grandes instalaciones, pero no para vehículos eléctricos.

La empresa, fruto de la alianza entre el grupo tecnológico chino TDG y la firma aragonesa Zeumat, cuenta actualmente con medio centenar de trabajadores en sus instalaciones de Zaragoza y prevé elevar la plantilla hasta los 100 empleados antes de finalizar este año, según confirmaron fuentes de la compañía a este diario. La puesta en marcha de esta primera fase supone el arranque efectivo de uno de los proyectos industriales más relevantes captados por la ciudad en los últimos años y el primero de la nueva oleada de inversiones procedentes del gigante asiático que empieza a hacerse realidad en Aragón.

Zaragoza, puerta a Europa para China

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que anunció el desembarco de la compañía durante su viaje institucional a China hace más de un año, visitó las instalaciones para inaugurar oficialmente la línea de producción, un acto que contó también con la presencia de directivos de CATL y AP Systems. La regidora destacó que el proyecto "confirma a Zaragoza como puerta de entrada de las empresas chinas en Europa" y defendió la aspiración de convertir la capital aragonesa en un polo europeo del almacenamiento energético, una actividad llamada a complementar el liderazgo regional en generación de energías renovables.

La planta inaugurada constituye la primera fase de un plan industrial que contempla una inversión superior a 120 millones de euros y la creación de hasta 800 empleos en un horizonte de cinco años. En esta etapa inicial se realiza el ensamblaje final de sistemas de almacenamiento energético, mientras que las siguientes fases incorporarán procesos cada vez más avanzados hasta culminar con la fabricación de las propias celdas de baterías.

Objetivo: fabricar en Europa

La decisión de implantar la producción en Zaragoza responde tanto a criterios industriales como estratégicos. La empresa busca localizar la fabricación en Europa para cumplir los requisitos de los programas europeos de ayudas al almacenamiento energético y reducir su dependencia de las importaciones asiáticas.

De hecho, TDG Ibernavitas ya ha comenzado a suministrar equipos ensamblados en Zaragoza. Sus sistemas de almacenamiento, integrados en contenedores de unas 40 toneladas, ya se han instalado en plantas renovables ubicadas en Ejea de los Caballeros y en la provincia de Lérida.

La compañía tiene ahora depositadas buena parte de sus expectativas de crecimiento en las convocatorias de ayudas europeas Feder destinadas al almacenamiento energético a gran escala, gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En la última convocatoria, resuelta en 2025, se adjudicaron más de 700 millones de euros y uno de los requisitos consiste en que los sistemas de baterías sean fabricados o ensamblados en territorio europeo.

Ese criterio ha llevado a TDG a acelerar la transferencia tecnológica hacia Zaragoza. La empresa está catalogada como proveedor europeo y en dicha convocatoria obtiene una valoración de cinco puntos sobre seis como proveedor de equipos de baterías, lo que mejora notablemente sus opciones para competir en este mercado.

"Estamos acercando la cadena de suministro contando con proveedores locales", señalaron fuentes de la compañía. La estrategia también responde al deterioro del contexto geopolítico internacional, que ha encarecido el transporte marítimo por el aumento del precio del petróleo y la creciente incertidumbre comercial, además de permitir reducir los costes derivados de los aranceles a la importación.

CATL, aliado estratégico

El proyecto cuenta además con un aliado de peso. El fabricante chino CATL, líder mundial en producción de baterías y socio de Stellantis en la gigafactoría que se construye en Figueruelas, actúa como proveedor estratégico de TDG Ibernavitas, especialmente de cara a los proyectos que concurran a las ayudas europeas.

No obstante, el consejero delegado de TDG Ibernavitas, Luis Rubio, subrayó durante la inauguración que el valor diferencial de la empresa no reside únicamente en las baterías. "Nuestro valor añadido no está en el litio, sino en las estrategias de carga y descarga", explicó, en referencia al software y a los sistemas de gestión que permiten optimizar el funcionamiento de los equipos de almacenamiento.

Rubio defendió además que la compañía pretende convertir Zaragoza en un centro industrial y tecnológico para Europa, integrando actividades de ingeniería, innovación, formación y cooperación internacional, además de la propia fabricación.

Nueva ampliación para fabricar celdas

La hoja de ruta de la compañía va más allá del ensamblaje actual. Para completar el proyecto industrial y abordar la fabricación de las propias celdas de baterías, TDG Ibernavitas deberá ampliar sus instalaciones actuales. "Estamos viendo varias opciones y tenemos que tomar una decisión rápido", reconoció a este diario Rubio, que no descartó una futura expansión dentro de Plaza o en otro emplazamiento de Zaragoza para acometer la siguiente fase del proyecto.

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El objetivo final es completar toda la cadena de valor del almacenamiento energético en Aragón, desde la fabricación de las celdas hasta el ensamblaje de los sistemas completos destinados a parques renovables, industria, redes eléctricas y, en un futuro, otros sectores como los centros de datos, uno de los mercados con mayor crecimiento previsto en Europa.