Proyectos económicos
Chunta reclama "una moratoria y un impuesto" a los centros de datos e IU pide una comisión que estudie "medidas para reducir los efectos negativos"
Las dos izquierdas siguen vigilando la llegada de estos proyectos económicos, que se cuentan por decenas en los últimos años en Aragón
Agencias
La oposición sigue vigilando la implantación de centros de datos en Aragón. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han sido las últimas fuerzas en presentar propuestas políticas en las Cortes autonómicas con el objetivo de aclarar la llegada de estos proyectos a la comunidad autónoma y asegurar que tengan un impacto positivo en el territorio. Los aragonesistas han registrado este martes una proposición no de ley (PNL) que reclama "una moratoria" a futuros proyectos y la creación de "un impuesto" a los centros de datos, mientras que IU ya registró hace unos días la creación de una comisión de estudio que desarrolle "medidas para maximizar los beneficios y reducir los efectos negativos"
"Reducir los efectos negativos"
La semana pasada, el 10 de julio, Izquierda Unida registró la creación de una comisión de estudio que abordase la implantación de los centros de datos en la comunidad autónoma. La portavoz de la formación, Marta Abengochea, reclamaba "la creación de una comisión especial de estudio sobre la implantación de centros de datos en Aragón".
La medida tiene como objetivo "elaborar un dictamente sobre las medidas destinadas a maximizar los beneficios y reducir los efectos negativos derivados de la implantación de los centros de datos en Aragón".
Los trabajos de la comisión de estudio, si finalmente se forma, deberán concluir a los seis meses de su puesta en marcha. Las Cortes tienen ya dos comisiones de estudio a la espera de activarse. La primera, sobre el desarrollo de la energía renovable en Aragón y la vinculación a la presunta trama de Forestalia, y la segunda, sobre las acciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos durante la pandemia, recientemente condenado a prisión.
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