El consejo de salud de Ejea expone ante Sanidad la "grave situación" del hospital de las Cinco Villas y denuncia una década de "declive"

El Consejo de Salud de Ejea de los Caballeros ha presentado un informe ante distintos responsables de salud del Gobierno de Aragón, de las Cinco Villas y de la propia localidad en el que exponen la "grave situación" que sufre el hospital comarcal en la última década. Aseguran que ha perdido capacidad asistencial, lo que queda reflejado en que se han reducido las especialidades y se ha deteriorado la actividad quirúrgica, con los efectos que ello conlleva sobre la población. Por eso, lanzan también seis propuestas para recuperar este centro hospitalario.

Según indican en el informe, en 2005 abrió el hospital de las Cinco Villas en Ejea de los Caballeros, que desde entonces hasta 2014 entró en el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución y empezó a incorporar las primeras especialidades. Cuentan que poco a poco se consolidó como centro de referencia para la comarca de las Cinco Villas y en 2015 se integró en el Salud. Es entonces cuando consideran que empezó "el declive".

Con la integración del hospital en el Salud se homogeneizaron las condiciones salariales y los derechos laborales del personal, un cambio que según indican "dio inicio a un proceso progresivo de centralización asistencial que se ha traducido en reducción de consultas especializadas y actividad quirúrgica, desaparición de algunas especialidades y menor capacidad de resolución del centro".

Reducción de especialidades

En concreto, en el informe comparten que se ha disminuido la actividad sobre todo en consultas externas, donde se han dado reducciones "muy importantes" en distintas especialidades. Y las detallan: "Urología ha pasado de ocho consultas mensuales a una al mes, lo que supone una reducción del 87,5%; Oftalmología ha reducido a la mitad su actividad; Ginecología presenta una reducción de un 50%; Aparato Digestivo reduce la actividad de ocho a cuatro visitas mensuales; Dermatología también ha visto disminuir a la mitad su presencia; algunas áreas como Rehabilitación llegan a encontrarse sin especialista, Ecografías pasa de una sesión semanal a una mensual, lo que supone una reducción del 75% y Traumatología tiene un especialista mayor de 70 años de la MAZ que está de baja en estos momentos".

El Consejo de Salud de Ejea añade a esta retahíla de deficiencias que, de los dos quirófanos con los que cuenta el hospital, uno permanece cerrado de forma permanente y el segundo "únicamente desarrolla actividad programada un día por semana". Denuncian que además se ha retirado equipamiento quirúrgico y diverso material asistencial y que la suma de circunstancias hace que "especialidades como Traumatología presenten "una elevada incertidumbre respecto a su continuidad".

El balance expuesto a los responsables de Sanidad de las distintas administraciones señala que esta disminución tanto de consultas como de actividad quirúrgica aumenta las demoras e incrementa las listas de espera, que según sostienen en especialidades como Oftalmología o Traumatología superan incluso el año. Hacen referencia a otras consecuencias como una "sobrecarga" en los servicios.

En cuanto a las demoras en consultas, desde el Departamento de Sanidad sostienen que cerca del 70% de las especialidades cumplen con el decreto de garantía y que siete disciplinas están por debajo de la media del sector en tiempo de espera, tres igual y solo algo por encima las de Urología y Oftalmología.

En esta línea, aseguran que el Salud ha adoptado diferentes medidas para garantizar la equidad asistencial en el hospital de Ejea, dentro de la situación global del sector sanitario al que pertenece, Zaragoza III, y teniendo en cuenta la falta de profesionales en algunas especialidades.

Población vulnerable

Pero desde el Consejo de Salud de Ejea inciden en estas deficiencias y ponen el foco en la población vulnerable -pacientes crónicos, mayores o personas con movilidad reducida, etc.- como principal afectada de estas circunstancias. Indican además que su preocupación principal es "la progresiva desfuncionalización del hospital" de las Cinco Villas y que este deje de ser la referencia sanitaria en la comunidad.

Por eso, proponen medidas como "recuperar progresivamente las especialidades perdidas y garantizar que ninguna funcione por debajo del 50% de su capacidad histórica; restablecer la actividad quirúrgica ordinaria abriendo siempre ambos quirófanos y reponiendo equipamiento; implantar incentivos específicos para atraer y estabilizar especialistas; integrar las urgencias del centro de salud y del hospital para optimizar recursos humanos y materiales; declararlo hospital estratégico dentro de la red sanitaria aragonesa protegiendo normativamente su cartera de servicios o garantizar una mayor transparencia institucional mediante la publicación de datos completos sobre actividad asistencial, listas de espera y planificación de recursos.

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El Consejo de Salud ha presentado este informe al consejero de Sanidad, Ángel Sanz, a la coordinadora de la Dirección Única, Pilar Borraz, a la directora general de asistencia hospitalaria, Nuria Gayán y a Raquel Llera, directora de la Zona III de Atención Primaria. También lo ha enviado a los responsables políticos de ámbito comarcal y a otros representantes a nivel local. El Salud mantendrá una reunión con los alcaldes de las Cinco Villas "en un plazo breve".