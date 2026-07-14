Estabilizado el incendio forestal de Peñarroya de Tastavíns: "No está finalizado, así que no podemos bajar la guardia"

El Gobieno de Aragón ha anunciado que el incendio forestal de Peñarroya de Tastavíns (Teruel) ha quedado estabilizado después de afectar a 300 hectáreas y tras una evolución "favorable" durante la jornada de este pasado lunes. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha retirado de la zona, mientras que se mantiene el desalojo de las masías y de los clientes del Hotel Torre del Marqués.

Del mismo modo, la DGA ha descendido a Situación Operativa 1 Nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de este martes.

Bermúdez de Castro ha recalcado que "el incendio se encuentra estabilizado, pero no está finalizado". Por tanto, "el siguiente paso es controlar el incendio, pero no podemos bajar la guardia porque existe la posibilidad de que haya rebrotes debido a que ha quemado muy mal". En esta línea, ha detallado que "existen muchos puntos dentro del perímetro del incendio que están sin quemar o están mal quemados, y por tanto, tenemos que ser cautos a la hora de decir que esto definitivamente se ha terminado".

Bermúdez de Castro ha incidido en que "existen rescoldos y el tiempo de las próximas horas va a evolucionar para mal, ya que va a entrar un viento suroeste con más de 50 kilómetros por hora". "Somos optimistas por cómo ha evolucionado un incendio que hace dos días pintaba muy mal, pero la seguridad de las personas sigue siendo la prioridad", ha resumido.

Para este martes, se mantendrán trabajando sobre el terreno más de 80 efectivos de los distintos cuerpos. Por parte del INFOAR, están presentes 8 brigadas terrestres, 8 autobombas, 2 bulldozer, 1 helicóptero ligero y 1 helicóptero mediano. También se cuenta con medios de la Diputación Provincial de Teruel, la Diputación Provincial de Castellón, Protección Civil, Guardia Civil y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita.

En cuanto a la previsión meteorológica, el viento se mantendrá durante la mañana de dirección variable y de baja intensidad. A partir de las 12.00 horas, soplará en dirección sur o sureste. Se esperan rachas cercanas a los 50 km/h entre las 17.00 y las 20.00 horas. La humedad se ha recuperado y se espera que por la tarde baje al 40%.

Las temperaturas se mantienen con un ligero ascenso, y se esperan tormentas con posibilidad de granizo durante la tarde noche. Hay aviso nivel amarillo por tormentas para hoy entre las 17.00 y las 23.59 horas en Gúdar, el Maestrazgo y el Bajo Aragón.

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El CECOP se reunirá esta tarde a las 19.30 horas para analizar de nuevo la situación.