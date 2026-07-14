Empiezan las obras: la avenida de Zaragoza que se consolida como polo residencial con 600 nuevas viviendas

La inmobiliaria aragonesa Grupo Lobe acaba de dar el pistoletazo de salida a la construcción de 269 pisos en la avenida de Cataluña de Zaragoza, la promoción más grande de una zona que vive un auténtico bum inmobiliario con el desarrollo de tres proyectos en paralelo que suman más de 600 pisos en la renovada arteria de la capital aragonesa. Con la mirada puesta en 2028, la promotora invertirá cerca de 75 millones de euros en levantar el complejo residencial Vía Galena, ubicado entre la calle Escatrón y la calle Isabel Guerra.

Lobe lanza asi´el último proyecto que estaba pendiente en los suelos que la socimi española Merlin Properties está urbanizando entre la avenida Cataluña y el Tercer Cinturón. La inmobiliaria vendió parte de los suelos a Gestihabitat, que gestiona la construcción de 141 viviendas en formato cooperativa, y cedió una parcela para equipamiento público en la que finalmente se constuirán 203 pisos de alquiler asequible del Gobierno de Aragón cuya explotación se ha adjudicado Avintia Desarrollos Inmobiliarios.

En imágenes I Lobe inicia la construcción de nuevos pisos en la avenida Cataluña de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ

En el edificio Vía Galena, el desarrollo de Lobe, las máquinas ya trabajan desde la semana pasada con el objetivo de entregar las llaves en diciembre de 2028. Fuentes de Lobe indican que ya se ha vendido el 50% de la promoción, aunque aspiran a completar la venta de los inmuebles mucho antes de finalizar los trabajos de construcción e indican que la zona está viviendo una revalorización por el interés del mercado.

La mayor parte de las viviendas del complejo tendrán tres habitaciones e incluyen áticos dúplex. Contarán con ventanales en la zona del salón y con amplias terrazas que superan los 20 metros cuadrados y que cuentan con césped artificial. Parte de la construcción se hará de forma industrializada, incluyendo fabricación modular en las escaleras, las fachadas industrializadas, parte de las instalaciones comunitarias y los trasteros de las viviendas. La construcción incluye sistemas de aerotermina de climatización colectiva con termostato individual y de ventilación controlada comunitaria, así como la certificación Passivhaus.

El complejo contará con unas zonas comunes de 4.500 metros cuadrados que incluyen una piscina salina, diseñada tanto para niños como para adultos, pensado para ser el corazón del proyecto. El complejo incluirá una pista de pádel, extensas áreas verdes y un área de juegos infantiles.

Gestihabitat ya lleva medio año de obras

En la pastilla adyacente al desarrollo de Lobe, detrás del convento de las Carmelitas Descalzas, la aragonesa Gestihabitat lleva seis meses de obras para una promoción de 141 viviendas promovida en formato cooperativa. Según indican fuentes de la compañía, los trabajos empezaron en el mes de enero en paralelo a la urbanización que Merlin continúa desarrollando y está vendida al completo.

Lobe inicia la construcción de nuevos pisos en la avenida Cataluña de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ

El complejo constará de dos edificios, uno de 12 alturas más planta baja y otro de nueve plantas más el bajo. Incluirán diferentes tipologías de pisos de 2, 3 y 4 dormitorios. Las plazas de garaje y trasteros estarán ubicados en planta sótano con acceso peatonal desde los propios núcleos de escaleras de las viviendas y con acceso rodado mediante rampa. Además, contará con amplias zonas comunes con piscina y zonas de esparcimiento, viviendas con exteriores y orientaciones que buscan la mejor iluminación natural, grandes terrazas, un alto nivel de aislamiento térmico y acústico, y un sistema de calefacción y clima de alta eficiencia energética (aerotermia más suelo radiante y refrescante).

Una promoción de alquiler asequible

Por último, el área incluía un equipamiento público que Merlin terminó cediendo al Ayuntamiento de Zaragoza, y este, a su vez, dio al Gobierno de Aragón para instalar allí uno de los lotes de vivienda de alquiler asequible. La licitación se la ad, la promotora Avintia Desarrollos Inmobiliarios construirá 203 pisos de alquiler asequible, que forman parte del tercer lote adjudicado por el Gobierno de Aragón junto a otras 293 viviendas de este tipo que se levantarán en la Calle Luis Pinilla.

La compañía será la encargada de edificar las viviendas para explotarlas en régimen de alquiler durante el periodo en que dure la concesión, alquileres que serán asequibles gracias a las ayudas directas que concederá el Gobierno de Aragón a los beneficiarios de las mismas, con el fin de que no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota mensual.