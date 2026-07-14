Method compra la zaragozana Möbel para reforzar su negocio de logística de muebles

Method Advanced Logistics, especializado en transporte, reparto de última milla y envíos voluminosos a domicilio, ha comprado una empresa aragonesa. El grupo logístico catalán, fundado en 2018, ha adquirido la firma zaragozana Möbel, que está dedicada al entrega y montaje de muebles a domicilio, tras el acuerdo alcanzado para adquirir hasta el 100% de su capital. La operación supone la primera compra corporativa realizada por esta compañía desde su creación y permitirá reforzar su posición en el negocio de la logística de productos voluminosos, especialmente en el segmento del mobiliario.

Aunque los términos económicos de la transacción no han trascendido, la integración permitirá a la parte compradora potenciar Method XL, su división especializada en el transporte y entrega a domicilio de electrodomésticos, televisores, productos de bricolaje y mobiliario, una actividad en la que la compañía buscaba ganar tamaño y especialización.

La adquisición culmina un proceso de búsqueda iniciado hace dos años. Hasta ahora, el mobiliario era la línea menos desarrollada dentro de la división de productos voluminosos del grupo, por detrás de otras categorías como la gama blanca o la gama marrón. Con la incorporación de Möbel, Method aspira a acelerar su crecimiento en este mercado y avanzar en su objetivo de convertirse en uno de los operadores de referencia en España en la logística de gran volumen.

Facturación y clientes

Fundada en Zaragoza, Möbel cerró el último ejercicio con una facturación cercana a los 10 millones de euros y una cartera de más de un centenar de clientes. En una primera fase continuará operando como una marca independiente dentro del grupo y mantendrá a Javier Moré al frente de la compañía para garantizar la continuidad del negocio y facilitar el proceso de integración.

La operación también refuerza el peso de Zaragoza dentro de la estrategia de crecimiento de Method. Su co-CEO, Gonzalo Forniés Cerrada, ha asegurado que el objetivo es convertir la capital aragonesa en la tercera sede más importante de la empresa. "Para nosotros es clave estar bien implantados en una plaza logística de este nivel. Aquí queremos seguir desarrollando y reteniendo el enorme talento local especializado en nuestro sector", ha señalado.

Desde el punto de vista operativo, la integración permitirá que los clientes de Möbel se beneficien de la red nacional de Method, con mayores capacidades de transporte, arrastres diarios, una cobertura más amplia y una mayor capacidad para absorber los picos de demanda. Según la compañía, ello contribuirá a reducir los plazos de entrega y mejorar la calidad del servicio.

Para Javier Moré, la incorporación al grupo supone contar con «un socio estratégico» que permitirá a Möbel seguir creciendo con mayores recursos sin perder su especialización en la entrega y montaje de mobiliario.

Por su parte, el co-CEO de Method, José Servat, ha destacado que la compra responde a la estrategia de reforzar una de las áreas con mayor potencial de crecimiento de la compañía. "Buscábamos una empresa con cobertura nacional, experiencia y el volumen necesario para acelerar nuestro desarrollo en este segmento. Möbel reúne esas condiciones", ha afirmado.

Nueva etapa para Method

La adquisición abre además una nueva etapa para Method Advanced Logistics, que ha anunciado su intención de seguir analizando nuevas operaciones corporativas para incorporar empresas especializadas que complementen sus capacidades y amplíen su oferta logística.

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Method Advanced Logistics opera en toda España ofreciendo servicios logísticos para fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y plataformas de comercio electrónico. Su actividad se articula en tres áreas: Method XL, dedicada a la logística de productos voluminosos; Method Last Mile, centrada en la distribución de última milla; y PLS/3PL, especializada en la gestión de operaciones logísticas para terceros.