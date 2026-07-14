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Nuevo fichaje de CEOE Aragón: Celia Soria se incorpora como directora de Comunicación

La periodista zaragozana atesora más de dos décadas de experiencia y en los últimos cuatro años ha sido asesora de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y la nueva directora de Comunicación de la patronal, Celia Soria.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y la nueva directora de Comunicación de la patronal, Celia Soria. / CEOE Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, refuerza el equipo de la Confederación con la incorporación de Celia Soria a su gabinete de presidencia como directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Eventos. Este nombramiento se enmarca dentro de la estrategia marcada por Tesier en su presidencia de la organización, iniciada el pasado mes de enero, y concretamente en el objetivo de reforzar la reputación del empresario y la empresaria, así como el orgullo de pertenencia a las organizaciones empresariales.

Celia Soria es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y Máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en los ámbitos del periodismo, la comunicación institucional y la dirección de medios. Actualmente cursa el Grado en Derecho por la Uned, completando así una formación orientada a la comunicación pública e institucional.

Trayectoria profesional

Inició su carrera profesional en 2002 en El Periódico de Aragón, donde trabajó durante más de ocho años como redactora. Posteriormente dio el salto al sector editorial y de la traducción en una empresa aragonesa con proyección internacional.

En 2018 asumió la Dirección de esRadio Aragón y ha sido colaboradora habitual de las tertulias de actualidad de Aragón TV y Aragón Radio, con un perfil vinculado al análisis de la actualidad política, económica y social.

Durante los últimos cuatro años ha desempeñado el cargo de directora de Comunicación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, formando parte del Gabinete de Alcaldía, donde ha dirigido la estrategia de comunicación institucional y la relación con los medios de comunicación.

Noticias relacionadas y más

Se incorpora ahora al equipo de Benito Tesier en CEOE Aragón con el objetivo de reforzar la visibilidad del valor y fundamental aportación socioeconómica de los empresarios y empresarias, así como de la labor desarrollada por CEOE Aragón como organización que reúne y representa al conjunto del empresariado aragonés y agente social.

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