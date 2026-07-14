El PP de Aragón vuelve a exigir al Gobierno de España "mayor rapidez" los concursos de energía

El Partido Popular de Aragón vuelve a reclamar al Gobierno de España "mayor celeridad" en los concursos de energía que afectan a la comunidad. Una solicitud que ahora se hace en forma de proposición no de ley (PNL) en las Cortes de Aragón y que los conservadores llevan a cabo para presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su política energética, una de las gestiones que más críticas ha suscitado por parte de los populares. El PP insiste así en las necesidades de Aragón de recibir mayor cantidad de energía, con muchos nodos bloqueados y con numerosos proyectos económicos que son grandes demandantes de electricidad atentos a las resoluciones de Red Eléctrica.

En la moción, presentada por el portavoz Juan Pablo Artero, el PP reclama "mayor rapidez en la resolución de los concursos de demanda eléctrica" y pide "aplicar mayor celeridad en la aprobación de los Planes de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, donde se tengan en cuenta las necesidades de capacidad de demanda que permitan contar con una red de desarrollo de distribución que permita hacer frente a los nuevos retos industriales y de digitalización".

La proposición pide que el Ejecutivo central tenga en cuenta "las propuestas presentadas por Aragón", lo que facilitará "incrementar el consumo" en la comunidad y "hacer crecer la actividad económica y el empleo". También solicita "ser más ágiles en la autorización y consiguiente ejecución de los proyectos" y "dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación del derecho de acceso y conexión a la demanda". Por último, el PP reclama al Gobierno de España que "la declaración de un proyecto como PIGA suponga la consideración de elegible como proyecto de inversión estratégico".

"Falta de capacidad de gestión"

El portavoz de Economía del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Juan Pablo Artero, ha presentado este martes una iniciativa parlamentaria en la que se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resolver los concursos con mayor celeridad, ante "la falta de capacidad de gestión" del Gobierno de España para resolver los concursos de demanda eléctrica y su "rechazo" a incluir las propuestas de Aragón en la planificación energética, que "están poniendo en riesgo" el desarrollo de Aragón en un momento de gran importancia para la transformación económica de Aragón.

Así lo ha manifestado el diputado en rueda de prensa, en la que ha indicado la necesidad de aplicar mayor celeridad también en la aprobación de los Planes de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, "donde se tengan en cuanta las necesidades de capacidad de demanda que permitan contar con una red de desarrollo de distribución que nos de garantías para hacer frente a los nuevos retos industriales y de digitalización".

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Artero ha señalado que el Gobierno de Aragón ha hecho sus deberes, "se han captado 90.000 millones de euros de inversión que van a transformar nuestra economía, que van a generar empleo y riqueza; pero todo esto está en riesgo porque el Gobierno de Sánchez no cumple con su obligación, además de limitar nuestra capacidad sigue sin cumplir, por eso hemos presentado esta iniciativa".