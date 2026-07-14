Sale a información pública el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Sagunto y Teruel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo, en el tramo Sagunto-Teruel, y en los próximos días iniciara el proceso de información pública y audiencia de administraciones de dicho estudio, con la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este trámite de información pública es el trámite previo a su remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con objeto de obtener Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Este proceso de información pública se abrirá por un período de 45 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE, y tendrá por objeto que las personas, instituciones y administraciones interesadas puedan formular observaciones sobre la concepción global del trazado y sobre el impacto ambiental. Esas alegaciones se resolverán posteriormente al periodo de exposición pública. El tramo pertenece a la Red TENT-T europea: dentro de la red Básica, del corredor Mediterráneo, y cuenta con un potencial considerable para el tráfico de mercancías, particularmente como una alternativa en ancho ibérico, debido a la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo.

ADIF tiene en marcha el Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, de 315 kilómetros de longitud. Un plan en el que ya se han movilizado más de 500 millones de euros para potenciar un eje estratégico de conexión por ferrocarril del Mediterráneo con el Cantábrico y el Atlántico, uniendo las áreas portuarias de Valencia y Bilbao y los nodos logísticos de Platea (Teruel), Zaragoza-Plaza y Júndiz (Vitoria).

Las actuaciones van dirigidas a reforzar su interoperabilidad y fiabilidad, dotarla de más capacidad y contribuir a incrementar la velocidad de circulación con tiempos de viaje más competitivos, y a optimizar las condiciones de explotación de la línea. A su vez, también se pretende contribuir a una reducción de las incidencias, y a una mejor y mayor racionalización de las necesidades e inversiones en mantenimiento disponiendo de instalaciones más modernas y con mayores prestaciones de robustez, resistencia, resiliencia disponibilidad y durabilidad. Entre las actuaciones en marcha por ADIF en el tramo Sagunto-Teruel se incluye el estudio de la electrificación de la línea, la mejora de las instalaciones de señalización y la implantación de nuevos apartaderos de 750 metros.

Estudio informativo

El objeto de este estudio es la mejora de la línea en su tramo Sagunto-Teruel, para potenciar el transporte de mercancías y poder aumentar el número de circulaciones y la capacidad de transporte de la línea.

Para ello se han analizado las posibles mejoras en el corredor desde el punto de vista de trazado, bien sea sobre la línea existente, mejorando en planta los radios, y en alzado las rampas, o con variantes de trazado, que junto con las actuaciones que actualmente están en marcha por parte de ADIF permitirán mejorar la capacidad actual de la línea.

La mejora del transporte ferroviario de mercancías en este corredor se ve condicionada por la compleja orografía del trazado. En particular, las elevadas rampas características del tramo Sagunto-Teruel penalizan de forma significativa este tipo de tráfico. Por ello, uno de los objetivos principales del estudio informativo ha sido analizar la optimización de la inversión necesaria para reducir dichas rampas y mejorar sus condiciones de explotación. La reducción de estas rampas permitiría la circulación de trenes más largos y, en consecuencia, un incremento del volumen de mercancías transportadas por ferrocarril.

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Las alternativas que se han planteado en la Fase II del estudio informativo, realizada a escala de trabajo 1:5.000, resultan de la evolución de las seleccionadas en la etapa anterior a escala 1:25.000. Se ha dividido la línea en estudio en tres tramos, planteándose diversas alternativas en cada uno de ellos, para posteriormente poder elegir la mejor alternativa global como suma de las alternativas elegidas en cada tramo.