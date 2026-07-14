Estos son los tres centros de FP de Aragón que están entre los más innovadores del país

La X Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa con la colaboración de la Fundación Deloitte, ha seleccionado tres proyectos de FP de centros de Aragón que están entre los más innovadores del país. Por ello, recibirán apoyo económico para desarrollarse durante el curso 2026-2027.

En concreto, se trata de los proyectos del Campus Digital FP, San Valero, y CPFIP Corona de Aragón, los tres de la provincia de Zaragoza. El primero de ellos desarrollará 'Artemisa-Automatización y robótica para tareas en entornos móviles e inspección de sistemas de alta peligrosidad' con el que desarrollará un sistema autónomo (AMR y Cobot) para la inspección visual y térmica automatizada en subestaciones eléctricas.

San Valero ha sido seleccionado por 'Vía de mecatrónica industrial-Especialización en automatización logística', una formación especializada en logística automatizada previa a la Formación Dual Intensiva.

Por su parte, CPFIP Corona de Aragón apostará por el desarrollo y validación industrial de resinas fenólicas obtenidas mediante la sustitución de fenol fósil por materias primas biogénicas renovables en su iniciativa 'Biofen: bio-resinas fenólicas ecológicas'.

A nivel nacional, la X edición vuelve a batir récords tanto en participación como en financiación -al superar por primera vez el medio millón de euros destinado a apoyar proyectos-, consolidándose como la más ambiciosa de la historia del programa. Los proyectos han sido impulsados por 40 centros líderes, junto a otros 28 centros solicitantes adicionales, lo que eleva a 68 el número total de centros de Formación Profesional apoyados económicamente, diez más que el curso anterior.

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En conjunto, las iniciativas seleccionadas implican a 2.541 estudiantes, de los que 299 cursan FP Dual Intensiva, y a 264 docentes, reforzando el papel de la Formación Profesional como generadora de innovación aplicada y respuesta a los retos de los sectores productivos.