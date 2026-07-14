Los vecinos de Tarazona se quedan sin agua potable: "Con estas temperaturas es inadmisible que ocurra esto"
Desde la DPZ apuntan a una avería en la red municipal y han instalado depósitos de agua que no es apta para el consumo pero sí es válida para el aseo personal
Los vecinos de Tarazona están sin agua potable. Así lo ha denunciado la plataforma Aragonesistas del Moncayo en su cuenta de Facebook, en la que se han referido a una situación "insostenible", más con el calor que azota a la comunidad, y al país en su conjunto, en este momento. "Con estas temperaturas es inadmisible que esto ocurra", sostienen.
Según han informado desde la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la falta de agua potable se debe a una avería en la red municipal que ha provocado problemas de abastecimiento.
En respuesta a esta situación, los bomberos de la DPZ han instalado seis depósitos de 1.000 litros en distintos puntos de Tarazona para que los vecinos puedan disponer de agua. Se trata de agua no potable para el consumo pero que sí es válida para el aseo personal.
Desde la plataforma Aragonesistas del Moncayo reclaman respuestas y sostienen que a las administraciones "se les podría ocurrir dar acceso libre a piscinas municipales por lo menos hasta que se solucione para que la gente se pueda duchar".
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