Amazon logra el aval ambiental para levantar su mayor centro de datos en Aragón

Amazon Web Services (AWS) acaba de superar uno de los trámites más relevantes de su macroinversión de 33.700 millones de euros en Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha dado luz verde al gran centro de datos que la multinacional levantará en el entorno del polígono industrial Empresarium de Zaragoza, junto al barrio rural de La Cartuja, el mayor de todos los nuevos campus previstos en la primera ampliación de la región de datos que opera en la comunidad desde 2022. Con esta resolución, firmada el pasado 10 de julio, el proyecto salva su principal examen al conseguir la autorización ambiental integrada.

Supone un nuevo hito administrativo dentro de un proyecto que avanza por fases. En los últimos meses, AWS ya había obtenido la aprobación ambiental de las infraestructuras exteriores de abastecimiento de agua, suministro eléctrico y fibra óptica, además de las autorizaciones para los otros cuatro centros proyectados en Villanueva de Gállego (dos emplazamientos), Huesca (Walqa) y El Burgo de Ebro. La resolución conocida ahora corresponde específicamente al campus de Zaragoza, denominado CAR, cuya tramitación era una de las más complejas de toda la expansión.

El futuro complejo se levantará en el paraje de Acampo Arpal, junto al polígono Empresarium y a 5,9 kilómetros del casco urbano de Zaragoza, sobre un ámbito de actuación de 128,5 hectáreas, unos terrenos que Amazon compró a Forestalia en 2024. El campus ocupará una parcela de 167.035 metros cuadrados, donde AWS construirá siete edificios de almacenamiento de datos, dos de archivo, uno de control, una planta de pretratamiento y tratamiento de agua y una garita de acceso, además de dos subestaciones eléctricas o tras instalaciones técnias (grupos electrógenos, depósitos de agua, sistema contra incendios), según recoge la declaración de impacto ambiental.

Las instalaciones funcionarán de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año, con una plantilla de 210 trabajadores distribuidos en tres turnos cuando el complejo funcione a pleno rendimiento.

Agua, energía y control ambiental

La magnitud energética del proyecto queda reflejada en el consumo previsto. La resolución del Inaga estima que el complejo demandará 3.279,97 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año cuando funcione a pleno rendimiento. Esta cifra equivale a casi un tercio de toda la consumo eléctrio de Aragón durante 2025, que ascendió a 10.659 GWh, según datos de Red Eléctrica, lo que da una idea del peso que tendrá este único campus dentro del futuro consumo energético de la comunidad.

El proyecto incorpora asimismo una planta fotovoltaica flotante para autoconsumo de 5,75 megavatios, formada por 11.656 paneles solares instalados sobre los reservorios de agua. La instalación sumará además una potencia térmica nominal de 1.373,82 megavatios, correspondiente a los equipos de generación eléctrica que funcionan con motores diésel.

Buena parte de la resolución se centra en las condiciones ambientales que deberá cumplir el proyecto durante su construcción y explotación. El Ayuntamiento de Zaragoza establece límite precisos para el abastecimiento de agua. El consumo de agua potable no podrá superar 5.311 metros cúbicos anuales, mientras que para usos industriales se prevé un volumen de 204.697 metros cúbicos al año, limitado a 11,5 litros por segundo desde la red municipal, lo que equivale al gasto doméstico anual de una población de unos 5.000 habitantes o la demanda de unas 45 hectáreas de regadío.

El consistorio advierte además de que podrá adoptar medidas correctoras si se superan esos valores y señala que el elevado consumo industrial podría provocar puntualmente ligeras pérdidas de presión en algunos puntos de la red.

La resolución incorpora igualmente numerosas condiciones relativas al control del ruido, la calidad del aire, el tratamiento de las aguas residuales, la protección de la vegetación y el seguimiento arqueológico durante las obras, además de obligaciones específicas para prevenir afecciones al Canal Imperial de Aragón y a los barrancos próximos al emplazamiento.

La CHE avala la disponibilidad de recursos

Otro de los aspectos relevantes del expediente es el pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El organismo de cuenca informa favorablemente el proyecto y concluye que existe disponibilidad de recursos hídricos para abastecer la ampliación de AWS, aunque advierte de que deberán tramitarse las correspondientes concesiones administrativas y que podrían ser necesarias actuaciones de mejora en las infraestructuras de abastecimiento si la demanda futura así lo requiere.

Asimismo, la CHE autoriza el vertido asociado al centro de datos e impone diversas condiciones técnicas para la protección del dominio público hidráulico y la gestión de las aguas residuales.

Debate sobre el impacto

La tramitación ambiental también ha servido para canalizar el intenso debate que acompaña al despliegue de los grandes centros de datos en Aragón. Durante la información pública, entidades como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, SEO-BirdLife, Ingeniería Sin Fronteras o Ansar cuestionaron principalmente el elevado consumo de agua y electricidad, las emisiones indirectas de CO₂, los efectos acumulativos del conjunto de proyectos previstos en Aragón y la necesidad de una evaluación ambiental conjunta de toda la expansión.

Frente a esas alegaciones, la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza defendió el proyecto por su capacidad para consolidar un ecosistema tecnológico, atraer inversión industrial y reforzar la formación especializada y el empleo cualificado en Aragón.

Un proyecto de enorme dimensión

El proyecto forma parte del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) aprobado para la expansión de la región AWS, declarada inversión de interés autonómico y de interés general por el Gobierno de Aragón en mayo de 2024. Su objetivo es multiplicar la capacidad de los tres centros de datos ya operativos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro mediante la incorporación de cinco nuevos campus tecnológicos.

Cuando complete esta primera ampliación, Amazon habrá desplegado 24 nuevos edificios de centros de datos y ocho edificios de archivo, además de subestaciones eléctricas, instalaciones logísticas, edificios administrativos e infraestructuras auxiliares repartidas por cinco emplazamientos. El presupuesto de ejecución material de esta expansión asciende a 3.048 millones de euros, mientras que la inversión global alcanza en esta fase los 15.700 millones, cifra que la compañía eleva a 33.700 millones hace unos meses al anunciar una segunda ampliación en el despliegue de sus infraestructuras digitales en la comunidad.