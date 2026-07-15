Anfac celebrará en Zaragoza el primer congreso sobre el coche autónomo y conectado

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha anunciado este miércoles la celebración el próximo mes de noviembre en Zaragoza del primer congreso internacional del vehículo autónomo y conectado, Aucon.

Tras presentar el informe anual de 2025, López-Tafall ha explicado que el congreso tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre y que el objetivo es servir de punto de encuentro para todos los participantes en la fabricación de estos vehículos, tanto de componentes, como software, y las propias marcas, pues es un producto que está empezando y que necesita un sitio en el que las empresas puedan hablar entre sí.

"Queremos ver lo que está pasando en el mundo y en Europa", pero el objetivo es "poner esta semilla" y organizar un encuentro anual, que empezará con esta cita en Zaragoza, y que después irá a otros sitios, porque la intención es que se celebre todos los años, ha añadido.

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Asimismo, el congreso, que la patronal convocará oficialmente esta misma semana, se llamará Aucon porque se hablará de vehículos autónomos y conectados, que son dos cosas distintas, ha dicho.