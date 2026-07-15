Anfac celebrará en Zaragoza el primer congreso sobre el coche autónomo y conectado
El congreso tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre
El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha anunciado este miércoles la celebración el próximo mes de noviembre en Zaragoza del primer congreso internacional del vehículo autónomo y conectado, Aucon.
Tras presentar el informe anual de 2025, López-Tafall ha explicado que el congreso tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre y que el objetivo es servir de punto de encuentro para todos los participantes en la fabricación de estos vehículos, tanto de componentes, como software, y las propias marcas, pues es un producto que está empezando y que necesita un sitio en el que las empresas puedan hablar entre sí.
"Queremos ver lo que está pasando en el mundo y en Europa", pero el objetivo es "poner esta semilla" y organizar un encuentro anual, que empezará con esta cita en Zaragoza, y que después irá a otros sitios, porque la intención es que se celebre todos los años, ha añadido.
Asimismo, el congreso, que la patronal convocará oficialmente esta misma semana, se llamará Aucon porque se hablará de vehículos autónomos y conectados, que son dos cosas distintas, ha dicho.
- Empiezan las obras: la avenida de Zaragoza que se consolida como polo residencial con 600 nuevas viviendas
- Tráfico abandonará en otoño su clásica sede en la Vía Univérsitas de Zaragoza: así serán las nuevas instalaciones
- Uno de los barrios que más crece de Zaragoza nació de las manos de sus propios vecinos
- Un aragonés dona al Congreso de los Diputados dos papeletas originales con las que se votó la II República
- Directo | Incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel), última hora
- Así luce hoy El Ciervo, el histórico restaurante de un pueblo de Zaragoza donde se celebró la boda de Carmen Sevilla: en ruinas desde 2014
- Cierra una emblemática taberna cervecera en pleno centro de Zaragoza: 'Duele muchísimo, nos volveremos a encontrar
- Giro de 180 grados: un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza se transforma en un kebab