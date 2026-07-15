Colapso en el Servicio Provincial de Educación durante la matriculación fuera de plazo: "Solo hay dos funcionarios y una fila interminable... ¡Y con este calor!"

La falta de personal en el Servicio Provincial de Educación se ha vuelto a dejar notar. Este miércoles, decenas de personas han hecho fila a las puertas de la sede del edificio de la capital aragonesa para hacer distintos trámites, como presentar reclamaciones a las listas de solicitudes baremadas de los ciclos formativos en modalidad presencial para el curso que viene o los problemas con la matriculación fuera de plazo, que se ha abierto este miércoles, entre otros. "Solo hay dos funcionarios para todo, uno por ventanilla, y una fila interminable... ¡Y con este calor!", ha denunciado una madre, que ha llegado a la fila sobre las 11.00 y ha salido a las 13.00 horas.

"Lo que está sucediendo es que para los ciclos formativos ha habido problemas informáticos que tienen a todo el mundo sin poder ni siquiera acceder a los listados de baremación", ha explicado. Según ha indicado, se ha encontrado con personas en la fila que "no pueden ni abrirlas" y que, cuando ha llegado su turno después de una larga fila bajo el sol, la respuesta ha sido que había un error en el sistema y "no se ha podido hacer nada ahí".

Desde Fapar también han criticado estos problemas al exponer "errores en las vacantes de los centros", que ahora ya no se publican en listas abiertas a la población, sino que solo pueden acceder a ella quienes empiezan el proceso para conocerse las plazas libres a tiempo real. "La escolarización es más que tiempo real y que expender plazas donde existen. Olvidar las circunstancias de quien está detrás de cada petición, obstaculizar el acceso a un derecho fundamental y hacerlo con los más vulnerables solo contribuye a generar desconfianza e incertidumbres", han criticado.

En el caso de esta madre, le salía un error en un documento, pero no se especificaba cuál era el fallo. "Como no lo señala, no se puede hacer la reclamación online y toca venir hasta aquí para ver qué falla. Yo he intuido qué documento era y por suerte he acertado, así que al final he estado en la ventanilla no más de dos minutos", ha compartido.

Según le han trasladado personal del Servicio Provincial de Educación, se trata de un problema que "se da todos los años", y por eso ella se ha afanado en reclamar soluciones. "Es que hay gente que ha estado haciendo fila y que ahora llega el momento de la comida, se cierra y tienen que irse", ha expuesto. El plazo cierra mañana.

"El plazo para matricular a los niños fuera de plazo es con cita previa, pero si uno se mete a hacerlo, no le deja y la gente tiene que venir aquí a reclamar. "Todo eso lo atienden solo dos funcionarios, es de locos", ha asegurado.

Desde Fapar también han denunciado "caos" en el proceso de escolarización fuera de plazo, que se ha abierto hoy, más tarde de lo previsto en un primer momento, porque se produjeron problemas informáticos. Pero desde Fapar también hab asegurado que estos "han continuado hoy" y han explicado que se han introducido cambios para tramitar las solicitudes que "son complejos", más para población con desconocimiento de idioma, sin herramientas informáticas y sin un apoyo físico y humano para guiar en el procedimiento, que son a quienes principalmente se dirige el fuera de plazo.

"Recordamos que el proceso de admisión fuera de plazo está destinado a garantizar la escolarización de quienes acaban de llegar a nuestras ciudades y pueblos, de quienes han cambiado de residencia familiar, que son en su mayoría migrantes que buscan alternativas habitacionales más económicas o acercar a sus hijos a centros más próximos a sus domicilios, porque se están haciendo adjudicaciones muy alejadas; de quienes tienen causas sobrevenidas o simplemente de quienes se han olvidado de solicitar plaza para sus hijos en el periodo ordinario", han indicado.

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Por eso, consideran que la exigencia de identificarse con un DNI o NIE o registrarse en educación mediante escaneados y selfies, para lo que se requiere que la herramienta tecnológica funcione, están dificultando el proceso. "FAPAR no duda de que los procedimientos informáticos han venido para mejorar los procesos administrativos, pero sin vulnerar los derechos ciudadanos y sin anteponerse a sus necesidades", han añadido.