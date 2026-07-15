Cuatro de cada diez aragoneses que acuden a Urgencias tienen que esperar más de cuatro horas para el alta o el ingreso

El 38,4% de los pacientes de Aragón que acudieron a urgencias en 2025 tuvieron que esperar más de cuatro horas desde su llegada al servicio hasta que fueron o ingresados o enviados a casa. Son casi cuatro de cada diez. Las cifras, que se desprenden del barómetro sanitario del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), se enmarcan dentro del contexto de que un 58,6% de los usuarios aragoneses acudió a urgencias en los últimos doce meses.

La demora en Urgencias fue por tanto mucho mayor en 2025 que en 2019 cuando, según los datos del barómetro, un 74,9% de la población de la comunidad estuvo menos de cuatro horas esperando hasta ser o enviado a casa o ingresado. Es decir, que antes de la pandemia, el 25,1% de la población tuvo que aguardan más de cuatro horas. Son en torno a dos de cada diez.

De un tiempo a esta parte, y como ha sucedido en otros servicios sanitarios, las urgencias de Atención Primaria y Hospitalaria denuncian que el servicio está saturado, con pacientes cada vez más mayores debido al envejecimiento de la población, usuarios que tienen comorbilidades y una falta de especialistas cada vez más preocupante. Los picos de demanda se dan sobre todo durante la epidemia de la gripe o momentos posvacacionales, aunque personal y pacientes han indicado a este diario en distintas ocasiones que esta saturación es cada vez más común.

El dato engloba tanto las urgencias de Atención Primaria como las de Hospitalaria y del 061 o el 112. Según revela el barómetro sanitario, de los encuestrados en 2025, un 29,2% acudió a las de los centros de salud la última vez que utilizó el servicio, un 64,9% a las segundas y un 4,3% a las últimas.

Pese a estas demoras y esperas, en 2025 el 79,7% de la población valoró como "buena" o "muy buena" la atención recibida en la última visita a las urgencias. Aunque el porcentaje es alto y supera la media nacional (72,4%), se ha reducido desde la pandemia de covid, cuando alcanzó el 80,6%. Por delante de Aragón se sitúan seis comunidades. En 2019, aunque la cifra era mayor, había más territorios por delante del aragonés. En concreto diez, con una media nacional fijada en un 79%.

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En los años posteriores a la pandemia, el porcentaje de población que valora su última atención en urgencias como "buena" o "muy buena" se mantiene siempre en torno al 80%, pero con fluctuaciones: mientras en 2022 pensaba así un 83,7% de los aragoneses, en 2023 fue un 89,5% y en 76,6%.