El Gobierno de Aragón ha realizado más de 440 inspecciones de trabajo por temperaturas extremas

El calor que ha marcado el inicio del verano en Aragón y en toda España también se sufre en los puestos de trabajo. Y es uno de los objetivos a corregir por empresarios, sindicatos y Administración pública, tal y como ha quedado demostrado este miércoles en la reunión del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, donde las medidas para evitar accidentes laborales relacionados con el calor han estado encima de la mesa.

La consejera de Economía, Eva Valle, ha presentado los datos de inspecciones de trabajo vinculadas a las temperaturas extremas. Según los registros del Ejecutivo autonómico, en junio de 2026 se realizaron 445 actuaciones de este tipo, de las cuales 247 terminaron con requerimientos para corregir deficiencias. Una evolución considerable respecto al año pasado, ya que las intervenciones realizadas en este mes corresponden al 70% de todas las hechas durante 2025.

“La prevención de riesgos laborales es una de las prioridades del Gobierno de Aragón”, ha resumido Valle. Un encuentro en el que ha compartido espacio con patronal y sindicatos a los que Valle se ha referido como “figuras clave para poder reducir la siniestralidad”. En la reunión han participado los directores generales de Trabajo, Jesús Divassón y la de Salud Pública, Aitiziber Lanza además de representantes de agentes sociales y el director de la inspección de trabajo en Aragón, Román García y la del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, Noelia Carbó.

Durante el encuentro, la consejera ha presentado la tercera campaña de difusión en medios de comunicación sobre prevención de riesgos laborales que tendrá como slogan ‘Entre la vida y la muerte, la prevención’ y que, según ha insistido Eva Valle, “trata de poner el foco en la concienciación. Es la única campaña en toda España que cuenta con el aval de sindicatos y empresarios”.

La consejera asimismo ha incidido en el crecimiento de la Red Aragonesa de Empresas Saludables que ha pasado de 54 compañías adheridas en 2023 a más de 120 en la convocatoria de 2026. “Para nosotros es importante fomentar el bienestar laboral como una de las mejores maneras de prevenir y ahí las buenas prácticas de las empresas aragonesas es fundamental”, ha destacado Valle.

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La consejera ha anunciado también que durante el mes de julio se van a publicar las órdenes para que los agentes sociales puedan poner en marcha acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.