Cruz Roja traslada a los vecinos desalojados de Asín, Luesia y Orés por el incendio en las Cinco Villas
Un total de 25 residentes están siendo evacuados mediante distintos recursos de transporte
El incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas ha obligado al desalojo de vecinos de los municipios de Asín, Luesia y Orés. En el operativo de emergencia, Cruz Roja está llevando a cabo el traslado de las personas afectadas para garantizar su seguridad.
Según la información facilitada, un total de 25 residentes están siendo evacuados mediante distintos recursos de transporte. De ellos, 11 personas viajan en un minibús, mientras que otras cinco, tres de ellas usuarias de silla de ruedas, están siendo trasladadas en un vehículo de transporte adaptado.
Además, ocho residentes se desplazan en otros dos vehículos habilitados para la evacuación, y una persona encamada está siendo trasladada con los medios asistenciales necesarios para asegurar una atención adecuada durante el operativo.
Los trabajos de evacuación continúan coordinados por los servicios de emergencia, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del incendio y se prioriza la seguridad de la población afectada.
- Empiezan las obras: la avenida de Zaragoza que se consolida como polo residencial con 600 nuevas viviendas
- Tráfico abandonará en otoño su clásica sede en la Vía Univérsitas de Zaragoza: así serán las nuevas instalaciones
- Uno de los barrios que más crece de Zaragoza nació de las manos de sus propios vecinos
- Un aragonés dona al Congreso de los Diputados dos papeletas originales con las que se votó la II República
- Directo | Incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel), última hora
- Así luce hoy El Ciervo, el histórico restaurante de un pueblo de Zaragoza donde se celebró la boda de Carmen Sevilla: en ruinas desde 2014
- Cierra una emblemática taberna cervecera en pleno centro de Zaragoza: 'Duele muchísimo, nos volveremos a encontrar
- Giro de 180 grados: un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza se transforma en un kebab