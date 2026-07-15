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Cruz Roja traslada a los vecinos desalojados de Asín, Luesia y Orés por el incendio en las Cinco Villas

Un total de 25 residentes están siendo evacuados mediante distintos recursos de transporte

El incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas ha obligado al desalojo de vecinos de los municipios de Asín, Luesia y Orés. En el operativo de emergencia, Cruz Roja está llevando a cabo el traslado de las personas afectadas para garantizar su seguridad. Según la información facilitada, un total de 25 residentes están siendo evacuados mediante distintos recursos de transporte. De ellos, 11 personas viajan en un minibús, mientras que otras cinco, tres de ellas usuarias de silla de ruedas, están siendo trasladadas en un vehículo de transporte adaptado. Además, ocho residentes se desplazan en otros dos vehículos habilitados para la evacuación, y una persona encamada está siendo trasladada con los medios asistenciales necesarios para asegurar una atención adecuada durante el operativo. Los trabajos de evacuación continúan coordinados por los servicios de emergencia, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del incendio y se prioriza la seguridad de la población afectada.

El incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas ha obligado al desalojo de vecinos de los municipios de Asín, Luesia y Orés. En el operativo de emergencia, Cruz Roja está llevando a cabo el traslado de las personas afectadas para garantizar su seguridad. Según la información facilitada, un total de 25 residentes están siendo evacuados mediante distintos recursos de transporte. De ellos, 11 personas viajan en un minibús, mientras que otras cinco, tres de ellas usuarias de silla de ruedas, están siendo trasladadas en un vehículo de transporte adaptado. Además, ocho residentes se desplazan en otros dos vehículos habilitados para la evacuación, y una persona encamada está siendo trasladada con los medios asistenciales necesarios para asegurar una atención adecuada durante el operativo. Los trabajos de evacuación continúan coordinados por los servicios de emergencia, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del incendio y se prioriza la seguridad de la población afectada. / Cruz Roja

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El incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas ha obligado al desalojo de vecinos de los municipios de Asín, Luesia y Orés. En el operativo de emergencia, Cruz Roja está llevando a cabo el traslado de las personas afectadas para garantizar su seguridad.

Según la información facilitada, un total de 25 residentes están siendo evacuados mediante distintos recursos de transporte. De ellos, 11 personas viajan en un minibús, mientras que otras cinco, tres de ellas usuarias de silla de ruedas, están siendo trasladadas en un vehículo de transporte adaptado.

Además, ocho residentes se desplazan en otros dos vehículos habilitados para la evacuación, y una persona encamada está siendo trasladada con los medios asistenciales necesarios para asegurar una atención adecuada durante el operativo.

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Los trabajos de evacuación continúan coordinados por los servicios de emergencia, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del incendio y se prioriza la seguridad de la población afectada.

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