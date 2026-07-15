Los pacientes de Aragón tienen que esperar casi 9 días para ser atendidos en el centro de salud

En torno a 8,7 días es el tiempo medio que tienen que esperar los pacientes de Aragón para recibir atención en su centro de salud público. Son cinco más que antes de la pandemia (2019), un dato que refleja la debilitación del sistema sanitario público en el último lustro por causas que van desde el envejecimiento de la población hasta la escasez de profesionales, sin olvidar el impacto que dejó el covid en el SNS. Las cifras se desprenden de los datos de 2025 del barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La media de espera también ha aumentado respecto a 2024, cuando era de 8,3 días en Aragón. Tanto en 2022 como en 2023 fue de 7,5 días. El aumento del tiempo que deben aguardan los pacientes hasta ser atendidos en sus centros de salud evidencia la saturación que sufren de un tiempo a este parte y que los pacientes han denunciado en reiteradas ocasiones. En 2025, solo se citó en un máximo de 24 horas al 33,2% de los usuarios de la comunidad.

Esta es una de las razones por las que un 40,3% de los aragoneses considera, según el barómetro sanitario, que el sistema sanitario público funciona "bien pero necesita cambios" y un 31,9% apunta a la necesidad de que haya "cambios fundamentales". Un 13,1% incluso piensa que "habría que rehacerlo" y solo el 14,7% tiene la sensación de que funciona "bastante bien". Este conjunto de percepciones va en concordancia con la puntuación media que da la población de Aragón al funcionamiento del sistema sanitario público: un 6,3 de satisfacción. Un "bien", en términos académicos.

Si el foco se pone en la Atención Primaria, las sensaciones de cómo funciona el Salud (Servicio Aragonés de Salud) son positivas para un alto porcentaje de los encuestados: según el barómetro sanitario, el 80,3% de los aragoneses piensa que ha recibido una atención "buena" o "muy buena". Antes de la pandemia (2019), tenía esta percepción el 92,5% de los ciudadanos.

En la Primaria, es el personal de Enfermería el que aporta más sensación de confianza y seguridad a la población, que puntúa con una media de 8,5. En el caso de los médicos la media es de un 7,9. De 2019 a 2025, los pacientes de Aragón también han percibido una diferencia clave: el tiempo dedicado por los profesionales a cada uno de ellos. Antes del covid, la satisfacción media con este aspecto era de un 8, y en cinco años se ha reducido al 7,5.

Esperas en el centro de salud

El tiempo destinado a los pacientes ha sido una de las quejas más contundentes de los profesionales sanitarios, que en sus distintas huelgas y movilizaciones han denunciado tener agendas inabarcables que les obligan a reducir la duración de las consultas. En consecuencia, también los pacientes protestan por largas demoras-el barómetro revela que un 21,2% de los usuarios de Aragón han tenido que estar más de una hora en la sala de espera- y pocos minutos de asistencia médica. El análisis no concreta cuál es el tiempo medio en una visita del centro de salud.

Con todo, la mayoría de pacientes (un 85,1%) señala que en su última consulta en Primaria el médico le dio la oportunidad de preguntar y de plantear preocupaciones. En esta línea, un 86,5% apuntan que pudieron dar su opinión o participar en las decisiones sobre su salud.

Cabe destacar que, en 2025, un 44,8% de la población de Aragón había tenido una consulta telefónica en los últimos 12 meses y un 96,5% manifestó estar "muy, bastante o algo satisfecho" con ella. Antes de la pandemia (2019), las atenciones por móvil no eran una opción.

Visita al especialista

Otra de las situaciones que ha sido razón de queja para los pacientes de Aragón es el tiempo que transcurre entre la consulta en el centro de salud y la visita al médico especialista. Según se desprende del barómetro sanitario, en 2025 un 35% de la población tuvo que aguardar más de 3 meses entre una y otra. En 2019, este porcentaje fue un 19,6%.

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Si el foco se pone en la Atención Hospitalaria, las sensaciones de cómo funciona el Salud son positivas todos los encuestados: el 100% de los aragoneses piensa que ha recibido una atención "buena" o "muy buena". Como en el caso de Primaria, el personal de enfermería es el que les aporta más sensación de confianza y seguridad, con una media de 9,1 puntos de satisfacción.