La pobreza infantil desciende en Aragón: "Es el dato más bajo en los últimos diez años"

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha entregado hoy a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el Informe anual sobre Infancia y Adolescencia 2025, trabajo que recoge una aproximación a la realidad de los niños, niñas y adolescentes aragoneses que forman parte del mandato legal del Justicia como defensor de sus derechos. En este informe se destaca el descenso de la pobreza infantil en la comunidad autónoma en comparación al año pasado, disminuyendo del 25,08% al 19,48% según confirmaba la justicia de Aragón.

Durante la comparecencia se remarcaba que “este es el porcentaje más bajo de los últimos diez años”, demostrando la bajada progresiva y moderada también en el resto de indicadores. El informe presentado advierte de que a pesar de la disminución del dato, en Aragón continúan existiendo en torno a 43.000 menores en riesgo de pobreza o exclusión social, representando una quinta parte de los menores en la comunidad.

“Los más afectados son aquellos que pertenecen a hogares monoparentales o a hogares que tienen niños dependientes, estos son los que cuentan con mayor riesgo de vulnerabilidad”, declaraba junto con el dato acerca de esta información, el cual muestra un descenso de 3 puntos pasando del 39,1% al 36,3%, lo que representa a más de un tercio de los menores aragoneses.

Según los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el número total de niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema de protección de Aragón fue de 1.679. De esta cifra, 848 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas de transición a la vida independiente fueron atendidos en los servicios de acogimiento residencial de Aragón durante 2025, entre los que se incluyen 267 menores migrantes sin referentes familiares representando el 31% de estos menores atendidos en la comunidad autónoma.

Otro punto que la justicia de Aragón ha querido resaltar, es la escasez de personal, motivo de gran porcentaje de las quejas o sugerencias presentadas a lo largo de las visitas realizadas a los 27 recursos residenciales, labor enmarcada en la Ley de Infancia y Adolescencia para analizar el desarrollo de la labor de protección. “Es insistente la petición reiterada en relación con la necesidad de educadores sociales, a lo que todos corroboran que es difícil de encontrar. Lo relacionamos mayoritariamente con sus condiciones laborales acompañadas de la escasez de titulados disponibles”, comentaba acerca de la situación de falta de personal ya comentada a la Administración.

Además, en el informe, se destaca la dificultad para crear una estructura sólida para mantener equipos educativos estables, con una falta aún más notable de educadores sociales en el medio rural o los periodos vacacionales.

Relacionado con esta escasez asegura que uno de los puntos más débiles y con mayor prioridad es el relacionado con el déficit de recursos específicos en la atención de salud mental, señalado tanto por los profesionales como por los menores de los propios centros. “El perfil de los menores ha ido y va evolucionando, y ello conlleva problemas, a veces muy serios de salud mental”, añadía la justicia resaltando el aumento de protocolos activados por acoso escolar, alcanzando los 500 en total, 146 más que el año anterior.

Finalmente, tanto Concepción Gimeno, como el asesor responsable de Servicios Sociales, Samuel Fau, abordaban las "alta" o "sobreocupación" de cuatro centros en total en el transcurso del año 2025, de los cuales tres se tratan de una ocupación total de sus plazas cubriendo las que generalmente no son asignadas para evitar el desbordamiento del personal, y un único caso de sobreocupación durante un periodo transcurrido entre febrero y abril en un centro concreto. "Este año la situación de sobreocupación ha sido muy puntual. Otros años ha sido más intensa", aseguraba la justicia de Aragón, confirmando que la ocupación estimada ha sido del 85% de la capacidad total con 308 de las 363 plazas posibles ocupadas.