Los precios suben un 2,9% en junio en Aragón, por debajo de la media nacional
Los precios han subido en Aragón un 0,5% y solo han bajado en transporte (1,4%) y en vestido y calzado y en información y comunicaciones, un 0,1%
El índice de precios de consumo (IPC) subió en junio en Aragón hasta el 2,9% interanual, dos décimas menos que el mes anterior y tres menos que la media nacional, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Respecto a junio de 2025, los precios han bajado únicamente en vestido y calzado un 1,4% y en información y comunicaciones, un 0,%.
Han subido en el resto de grupos, encabezados por vivienda, con 5,1%; seguida de transporte, con un repunte del 4,7%, restaurantes y alojamientos, 3,7%; y bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%). También ha subido en cuidado personal y otros (3,4%), seguros y servicios financieros (2,9%), sanidad (2,4%), servicios de educación (2,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), actividades recreativas, deporte y cultura (1,5%) y en muebles y artículos de hogar (1,3%).
En variación mensual, los precios han subido en Aragón un 0,5% y solo han bajado en transporte (1,4%) y en vestido y calzado y en información y comunicaciones, un 0,1%, en ambos casos.
Con respecto a mayo los precios se han mantenido invariables en alimentos y bebidas no alcohólicas, en bebidas alcohólicas y tabaco y en servicios educativos.
Y han subido en vivienda (4,1%), actividades recreativas, deporte y cultura (1,7%), seguros y servicios financieros (1%), muebles y artículos de hogar y restaurantes y alojamientos (0,3% en ambos casos) y en sanidad y cuidado personal y otros, (0,1% en ambos grupos).
Por provincias, con respecto a un año antes los precios han subido un 3,2% en Huesca, un 3,1% en Teruel y un 2,9 en Zaragoza, mientras que con respecto a mayo los precios subieron en junio un 0,4; un 0,3 y un 0,6 por ciento, respectivamente.
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