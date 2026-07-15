Estas son las especialidades de las oposiciones docentes de 2027 en Aragón
Educación acuerda con las organizaciones sindicales las especialidades que integrarán la próxima convocatoria de oposiciones docentes
La Dirección General de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha acordado este miércoles con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación -CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT- las especialidades que integrarán la próxima convocatoria de oposiciones docentes de 2027.
La convocatoria incluirá especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.
En concreto, saldrán a oposición las especialidades de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Inglés, Orientación Educativa, Formación y Orientación Laboral, Procesos de Gestión Administrativa y Sistemas y Aplicaciones Informáticas; Alemán, Francés e Inglés en Escuelas Oficiales de Idiomas; Clarinete, Flauta Travesera, Flauta de Pico, Fundamentos de Composición, Oboe, Saxofón y Lenguaje Musical; Diseño Gráfico e Historia del Arte; y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.
Tras este acuerdo sobre las especialidades, la Dirección General de Personal y las organizaciones sindicales continuarán la negociación para concretar el número de plazas de cada especialidad.
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