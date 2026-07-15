UAGA llevará a los tribunales al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Transportes por los daños de la plaga de conejos
La organización agraria reclama responsabilidades patrimoniales por las pérdidas en las explotaciones y exige cambios en Agroseguro para evitar que los agricultores más afectados queden sin cobertura
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales para reclamar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por los daños que la plaga de conejos provoca desde hace años en las explotaciones agrícolas. La organización sostiene que ambas Administraciones incumplen su obligación de controlar las poblaciones de estos animales en los taludes de carreteras y vías ferroviarias, donde encuentran refugio y desde donde invaden los cultivos.
La sobrepoblación de conejos continúa ocasionando, según UAGA, importantes pérdidas económicas en las explotaciones agrícolas de la comunidad, además de desperfectos en infraestructuras de riego, caminos y cerramientos, sin que las medidas adoptadas hasta ahora hayan logrado frenar el problema.
El sindicato agrario considera que, al no realizar un control efectivo de la fauna cinegética en las infraestructuras de su competencia, tanto el Ejecutivo autonómico como el Ministerio deben responder por los perjuicios ocasionados e indemnizar a los agricultores afectados.
Críticas a Agroseguro
Además de las reclamaciones a las Administraciones, UAGA exige una reforma urgente de las condiciones de Agroseguro, al entender que el actual sistema penaliza precisamente a los agricultores que sufren de forma reiterada los daños provocados por los conejos.
La organización denuncia que, cuando una explotación declara siniestros por esta causa durante cuatro campañas consecutivas, pierde la posibilidad de contratar esa cobertura en campañas posteriores. A su juicio, esta normativa deja sin protección a quienes presentan un mayor riesgo y necesitan más el seguro.
También critica el criterio utilizado para reconocer los daños en el cereal. Explica que, si los conejos destruyen el cultivo nada más germinar, el siniestro se considera un problema de nascencia y no de fauna, lo que supone la anulación de la póliza y deja al agricultor sin derecho a indemnización. UAGA sostiene que esta situación permite cobrar una prima que incluye la cobertura por daños de conejo sin asumir posteriormente el coste de las indemnizaciones correspondientes.
Asimismo, reclama adelantar las inspecciones periciales para comprobar la nascencia del cereal a los meses de diciembre o enero, en lugar de realizarlas en marzo, cuando en muchas ocasiones el cultivo ya ha desaparecido y resulta imposible acreditar los daños.
Más medidas para reducir la población
Junto a la vía judicial, la organización agraria reclama un paquete de medidas para controlar la plaga. Entre ellas propone autorizar la caza con rifles de calibres 17 y 22, permitir el uso de visores térmicos y la caza desde vehículos, implicar a los Agentes de Protección de la Naturaleza y al personal forestal en las labores de control, así como conceder ayudas a los cotos para la compra de cartuchos, siguiendo el modelo de Castilla y León y Cataluña.
También pide endurecer las obligaciones de los cotos de caza para controlar las poblaciones, sancionar el comercio de conejos capturados vivos para evitar su dispersión y facilitar tratamientos específicos, como el uso de yoduro de aluminio o dióxido de carbono en aquellas zonas donde la actividad cinegética está restringida, como los entornos de carreteras y las infraestructuras ferroviarias.
UAGA concluye que la plaga de conejos se ha convertido en uno de los principales problemas para la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas aragonesas y reclama una actuación coordinada de todas las administraciones implicadas para frenar una situación que, asegura, pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.
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