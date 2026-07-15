VOX lleva la Ley de Nietos ante los servicios jurídicos de sus gobiernos autonómicos por posible invasión de competencias
La medida, puesta en marcha esta misma semana en Castilla y León, Extremadura y Aragón, se aplicará en el caso de Andalucía en el momento en el que Manuel Gavira tome posesión como vicepresidente.
Los tres vicepresidentes regionales de VOX, Carlos Pollán en Castilla y León, Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón, han solicitado de forma coordinada un informe a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos autonómicos para estudiar y evaluar una posible invasión de competencias derivada de la Ley de Nietos, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La petición tiene por objeto “analizar en profundidad el encaje jurídico de una norma que está facilitando la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral”. VOX considera que este proceso, ejecutado de forma opaca y sin control alguno, compromete la limpieza de futuros procesos democráticos y, en especial, de las próximas elecciones generales que debieran celebrarse en el año 2027.
El informe jurídico solicitado deberá determinar si el procedimiento invade competencias autonómicas y qué instrumentos legales asisten a los gobiernos regionales para defender los intereses de sus ciudadanos frente a lo que sin duda se ha diseñado como una maniobra de ingeniería electoral al servicio de un presidente del gobierno que pretende perpetuar su poder y corrupción de forma indefinida en el gobierno.
VOX estudia e investiga cada vía a su alcance para frenar un mecanismo que engorda el censo con votantes que en muchos casos nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando.
De esta forma, esta medida se encuentra enmarcada en la “batería de medidas anunciada por el partido a inicios de esta semana, en una defensa sin precedentes del Estado de Derecho liderada por VOX desde los parlamentos regionales, el Congreso, Bruselas y, por supuesto, desde los gobiernos”.
Este mismo informe se solicitará en Andalucía en el momento en que Manuel Gavira tome posesión de su cargo como vicepresidente de la Junta, replicando allí la solicitud de informe jurídico sobre la Ley de Nietos.
VOX reitera su “compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la transparencia electoral y el Estado de Derecho, y advierte de que continuará empleando todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para proteger la voluntad de los españoles que, cada día que pasa, es más clara”.
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