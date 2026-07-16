Aragón pone en marcha su primera Unidad Móvil de donación de plasma: "Llevo donando desde los 18 años"

Aragón ha presentado este miércoles en el Hospital Provincial de Zaragoza la primera Unidad Móvil de donación de plasma, un recurso innovador y pionero en la comunidad que va a permitir aumentar el volumen de las donaciones de plasma. Esta nueva unidad se desplazará por todos los municipios del territorio para facilitar las donaciones, contribuyendo a garantizar el abastecimiento de plasma en toda la red hospitalaria de la comunidad y de España. Además, servirán las donaciones para facilitar la obtención de numerosos medicamentos esenciales para los pacientes con enfermedades inmunodeficientes.

A la inauguración ha acudido el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, quien ha asegurado que este recurso "es un avance decisivo", ya que la previsión de plasma anual aumentaría a los 12.000 litros en la comunidad, un avance notorio respecto a las donaciones que se habían realizado hasta la fecha.

En Aragón, hay registrados a 1.400 donantes de plasma, cifra que se espera duplicar con la aparición de esta nueva Unidad Móvil. Con esta iniciativa se busca también minimizar la dependencia de España de terceros países sobre la importación de plasma, tratando de llegar a un nivel de autoeficiencia plena. En la última década, el número de donantes de plasma se ha multiplicado por diez, pero aun así no se llega al objetivo establecido.

Una de las primeras personas que ha estrenado la Unidad Móvil ha sido Sandra Rodríguez, donante desde hace casi 30 años. No fue hasta hace seis cuando empezó a donar plasma ante la escasez que se generó durante la pandemia de COVID-19 y ahora anima a todos los ciudadanos a donar: "Llevo donando desde los 18 años y es solamente un pinchazo que no se nota nada, el proceso es largo y dura unos 45 minutos, pero apenas te enteras. Puedes donar una vez al mes por lo que puedes ayudar más veces", decía.

Rosa Plantagenet, directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ha explicado la relevancia de donar "oro líquido" forma en la que se ha referido al plasma mostrando su relevancia en la ciencia: "Tenemos en la sangre un componente que contiene agua con unas proteínas que son esenciales para la fabricación de medicamentos que no se pueden fabricar". El plasma no solo se utiliza para tratar las enfermedades inmunodeficientes, también es usado en personas trasplantadas, hemofílicas o con quemaduras graves.

Requisitos

Para poder ser donante de plasma hay que cumplir unos requisitos similares a los que se requieren para poder donar sangre. Estos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en perfecto estado sanitario. El sistema de donación en este caso se realiza mediante una técnica de aféresis que extrae los componentes necesarios de la sangre de forma segura a través de una máquina, consiguiendo obtener una cantidad de plasma de entre 600 y 800 mililitros.

La actividad de obtención de plasma mediante aféresis ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos años. Entre 2020 y 2025 la obtención de plasma aumentó en 2.251 litros (un 24,3 % más), mientras que el número de aféresis pasó de 327 a 2.433, lo que supone un incremento de más del 640%. La previsión para 2026 es alcanzar aproximadamente las 3.000 plasmaféresis.

Esta Unidad Móvil de donación de plasma ha sido apoyada por el Plan Nacional de Plasma del Ministerio, el cual facilitó diversas subvenciones a lo largo de dos años con el fin de ser destinadas a infraestructuras para la donación en Aragón. Ha sido la empresa aragonesa ARPA Servicios Móviles quien se ha encargado de la fabricación de este proyecto, mediante la cual se ha logrado una innovación total con la integración de las máquinas de extracción dentro del vehículo, alcanzando la Unidad Móvil un valor aproximado de 130.000 euros.

En España, alrededor de 6.000 personas necesitan plasma para tratar sus enfermedades, dato en el que Aragón representa aproximadamente a 700 pacientes. "Esta cifra aumenta gracias a la temprana detección de estas enfermedades", ha asegurado Carlos Jiménez, presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios (AEDIP), quien ha cerrado la inauguración recordando a la ciudadanía que "la vida es plasma, hay que fomentar la donación".