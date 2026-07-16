Aragón es la segunda comunidad con más denuncias por robo de cable en vías de tren

El robo de cable de las vías del tren es uno de los sucesos que más preocupa a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y que más quebraderos de cabeza da al buen funcionamiento de los trenes, motivando retrasos o cambios en los viajes. Aragón es la segunda comunidad autónoma en la que el administrador ferroviario ha registrado más denuncias por este tipo de delitos, solo por detrás de Cataluña.

Adif ha registrado en estos primeros seis meses de 2026 hasta 409 denuncias por este tipo de delitos, una cifra que "casi supera las denuncias presentadas durante todo 2025", según ha referido la empresa en un comunicado. De esas más de 400 denuncias, un 23,13% están localizadas en algunas de las vías de Aragón.

El mayor porcentaje se lo queda Cataluña, donde están situadas el 37,8% de las denuncias puestas. Siguen en la lista el País Vasco (el 6,97%) y Castilla-La Mancha (el 6,22%).

Por territorios y desde 2018, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 27,7%), Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Comunidad de Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%).

La propia Adif destaca que hubo un descenso de este tipo de robos entre 2018 y 2020, "años en los que el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121", pero que a partir de 2021 se registró un repunte. Entonces fueron 279 las demandas presentadas, antes de llegar a las 392 en 2022 y a las 360 en 2023. Un ligero descenso hasta 2024, cuando hubo 345 denuncias, antes de un rebote que superó las 400 en 2025. En este 2026, con casi medio año por delante, ya se ha llegado a las 409.

"Graves perjuicios al servicio"

En el mismo comunicado, Adif destaca que el robo de cable, un elemento "fundamental para la explotación ferroviaria", provoca "graves perjuicios al servicio" y repercute "de forma crítica" en el desarrollo del transporte por vía.

"Los robos de cableado vinculado a la electrificación o los equipos de señalización y telecomunicaciones tienen efectos que van más allá de su cuantía económica", afirma el administrador ferroviario, que también señala "la seguridad" o los cortes "parciales o totales de circulación, generando retrasos y molestias a los usuarios".

Adif asegura tener "una estrecha coordinación y colaboración" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "mitigar" este tipo de delitos. Además, según refiere en la circular, ante "el notable incremento de los robos" se está "reforzando la vigilancia de las instalaciones, especialmente en aquellos puntos en los que se ha constatado una mayor incidencia" de estos delitos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, reforzando así la protección de una infraestructura esencial para el servicio público.

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La iniciativa responde a la reciente oleada de robos de cable que está provocando retrasos e interrupciones del servicio ferroviario y tiene como objetivo adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica, además de aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria.