La Base Aérea de Zaragoza tendrá un nuevo hangar para almacenar material sanitario

La Base Aérea de Zaragoza sigue creciendo, aunque dentro de sus fronteras. El complejo militar ha proyectado un nuevo hangar, que será base de tareas de almacenamiento y logística, y que tendrá como principal objetivo guardar material sanitario. Unos componentes "de reposición", que llegan después de la donación hecha por el Ejército español a Ucrania, en su guerra contra Rusia. El futuro hangar, que pertenecerá a la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD), también será sede de tareas logísticas y organizativas. El proyecto tiene un coste de algo más de un millón de euros, aunque las empresas que se presenten a la licitación pueden rebajar el precio.

Según el proyecto de la Base Aérea de Zaragoza, todavía en plazo de presentación para las empresa interesadas, las obras del nuevo hangar "logístico-sanitario" se hacen con el fin de "dar cobertura a las nuevas necesidades de almacenamiento, mantenimiento operativo, preparación técnica y adiestramiento derivadas de la recepción de nuevo material sanitario". El propio Ejército del Aire destaca en la licitación que la reposición tiene lugar "tras la donación realizada a Ucrania por parte del Estado español" y precisa que este hangar, cuando esté en funcionamiento, contará con "la dotación completa de un hospital de campaña Role 2B". Este hipotético hospital de campaña contará con "todos los anexos funcionales y logísticos" que necesita para realizar correctamente sus labores.

El hospital de campaña Role 2B cuenta con, entre otras características, "zona de UCI, laboratorios de biología y microbiología, unidades de imagen médica, áreas de triaje, farmacia desplegable con refrigeración, generadores de gran capacidad o equipos de climatización y control ambiental". "La integración operativa de todos estos componentes exige no solo un espacio amplio y estructurado para su almacenamiento, sino también zonas de trabajo funcionales, accesibles y seguras", precisa el contrato.

El contrato presentado por el Ejército del Aire reconoce que parte del material que se reciba por la mencionada reposición podría situarse en hangares ya construidos en la actualidad, pero que "el incremento en volumen, peso, complejidad técnica, variedad de los sistemas y su distinta naturaleza sanitaria y logística hacen inviable su integración en las instalaciones actuales sin comprometer de forma grave la operatividad, la seguridad y la capacidad de respuesta".

Entre los problemas que tiene ahora la Base Aérea de Zaragoza para almacenar convenientemente estos elementos, el contrato resalta "el espacio insuficiente para el almacenaje racional y sectorizado", además de "la imposibilidad de practicar el montaje y desmontaje" del hospital de campaña "en condiciones controladas". Por último, se afirma que hay "falta de espacio específico" para separar los módulos NBQ, contra amenazas nucleares, biológicas o químicas, del material sanitario más genérico.

El futuro hangar ocupará 864 metros cuadrados y se localizará en la zona sur de la base aérea de la capital aragonesa. El lugar elegido, junto a otro hangar de la UMAAD y el edificio de la jefatura de esta unidad, cumple "especificaciones ventajosas" para el Ejército del Aire y el Espacio. Antes de la construcción del hangar se llevarán a cabo tareas de urbanización en la zona, para asegurar el futuro edificio.

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La empresa que se adjudique el contrato tendrá seis meses para ejecutarlo desde la formalización de la comprobación del replanteo de la obra. El plazo para presentar ofertas acaba el próximo 21 de julio.