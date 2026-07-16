El corredor Cantábrico-Mediterráneo no será de altas prestaciones en el tramo entre Teruel y Sagunto

El corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Teruel y Sagunto no será de altas prestaciones. Ni tendrá velocidades superiores a 140 kilómetros por hora ni doble vía electrificada. A menos que algunas de las enmiendas o propuestas que se presenten durante el trámite de información pública, abierto este jueves tras la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), transformen radicalmente la propuesta del Ministerio de Transportes, que no contempla que la conexión entre la provincia aragonesa y la Comunidad Valenciana sea de la mayor modernidad.

Todo se desprende del estudio del proyecto que ya ha salido a información pública y que entra en fase de enmiendas desde este jueves. Un frenazo a la infraestructura que promete conectar el sur de Aragón con la Comunidad Valenciana y con el norte de Europa y terminar de explotar el potencial logístico de la comunidad autónoma. La propuesta de Transportes contempla la reforma de la vía, que seguirá siendo única, y que el tramo entre Teruel y Sagunto se recorra en velocidades que oscilen entre los 100 y los 140 kilómetros por hora. Ni rastro, entre las diferentes soluciones que el ministerio presenta en el estudio informativo, de la doble vía ni de "las altas prestaciones" de la línea.

La propuesta que presenta el Ministerio de Transportes no cumple con el compromiso que registró el Gobierno de España desde la entrada en el siglo XXI, cuando se proyectaba una conexión ferroviaria adaptada a la modernidad. Finalmente no se intervendrá en la línea como se esperaba y será solo una actualización de la ya existente, para afianzar las velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora. Pero sin alta velocidad.

"El objeto por tanto de este estudio es la mejora de la capacidad de la línea en su tramo Sagunto-Teruel, para permitir potenciar el transporte de mercancías, y poder aumentar el número de circulaciones", reconoce Transportes en el estudio informativo publicado este jueves en el BOE, en el que también señala que la intención de la futura obra pasa por "mejorar la capacidad actual de la línea".

Sobre la actuación, el ministerio concreta que se intervendrá en la línea entre Teruel y Sagunto "desde la mejora de la rampa característica, a las mejoras de trazado en planta y rasante con aumentos de velocidad". Según la cartera del socialista Óscar Puente, la finalización de estas intervenciones serivrá para "la mejora de las condiciones de circulación de los trenes".

Las obras en la conexión del Cantábrico-Mediterráneo tendrán impacto, principalmente, en el transporte de mercancías que atraviese Aragón para llegar hasta el puerto de Valencia, el principal de España. Lo reconoce también Transportes, que afirma que la intención de la mejora es "potenciar el servicio de mercancías en el recorrido", pero no tanto el caso de los pasajeros: "Se trata por tanto de buscar el incremento de tráfico de mercancías, y no tanto el de viajeros, pues de los datos obtenidos del estudio de demanda, se deduce que el futuro incremento de viajeros se puede absorber con el mismo número de trenes actuales". Sin embargo, la conexión también se ha proyectado como una opción de lucha contra la despoblación, para mejorar la unión de Teruel, una de las provincias más castigadas demográficamente, con el resto del país.

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El estudio tacha de "ambiciosas" algunas de las alternativas presentadas (hasta tres por cada uno de los tres tramos que analiza el documento) al llegar hasta los 140 kilómetros por hora, que "permiten incrementar la velocidad", aunque no se pone al ritmo que se puede ver en otras muchas vías de España.