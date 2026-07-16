Desaparece un niño de 8 años en Zaragoza y piden colaboración ciudadana para localizarlo
El menor mide aproximadamente 1,30 metros, tiene constitución normal, ojos marrones, pelo negro y se desconoce la ropa que vestía en el momento de su desaparición
Las autoridades han activado una alerta por la desaparición de Arturo A. R., un menor de 8 años cuyo rastro se perdió el pasado 9 de julio de 2026 en Zaragoza, según la información difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).
El menor mide aproximadamente 1,30 metros, tiene constitución normal, ojos marrones, pelo negro y se desconoce la ropa que vestía en el momento de su desaparición.
Desde el CNDES y la Policía Nacional solicitan la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizar al menor. Cualquier persona que disponga de datos sobre su paradero puede llamar al 091 de la Policía Nacional o al teléfono 116 000 de la Fundación ANAR. Además, también puede aportar cualquier información a través del formulario habilitado por el Centro Nacional de Desaparecidos.
Las autoridades recuerdan la importancia de no difundir rumores o información sin verificar y de comunicar cualquier pista directamente a los canales oficiales para contribuir a una rápida localización del menor.
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Desde el CNDES y la Policía Nacional solicitan la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información que pueda ayudar a localizar al menor. Cualquier persona que disponga de datos sobre su paradero puede llamar al 091 de la Policía Nacional o al teléfono 116 000 de la Fundación ANAR. Además, también puede aportar cualquier información a través del formulario habilitado por el Centro Nacional de Desaparecidos.
Las autoridades recuerdan la importancia de no difundir rumores o información sin verificar y de comunicar cualquier pista directamente a los canales oficiales para contribuir a una rápida localización del menor.
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