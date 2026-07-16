Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas

Tres incendios forestales mantienen en vilo este jueves a Aragón, con especial preocupación en las Cinco Villas, donde el incendio de Orés ya ha calcinado 4.500 hectáreas y afectado al núcleo urbano de Asín, uno de los cuatro municipios que permanece desalojado junto a Orés, Luesia y Malpica de Arba. Allí han resultado afectadas una decena de viviendas, de las cuales tres presentan daños en su interior mientras que una cuarta ha sufrido graves desperfectos.

Junto a este incendio se mantienen activos otros dos en la provincia de Huesca, uno en la Peña Montañesa, en pleno corazón de la comarca de Sobrarbe, originado por un rayo, y otro en Castanesa.

Vecinos realojados en el polideportivo de Ejea de los Caballeros En imágenes I Varios de los vecinos evacuados por el incendio de Orés en el polideportivo de Ejea de los Caballeros / PABLO IBÁÑEZ

Bermúdez de Castro: "El incendio está en un momento crítico" El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este jueves que "el incendio está en un momento crítico y complejo". Así lo ha asegurado tras la reunión del Cecopi, en la cual se ha puesto de manifiesto la difícil situación a la que se está haciendo frente en las Cinco Villas. "Ha sido una noche muy difícil, con vientos erráticos que han complicados enormemente los trabajos de extinción", ha manifestado Bermúdez de Castro. Lee aquí la noticia completa.

Viviendas afectadas en Asín Asín, un pequeño pueblo de menos de 100 habitantes, ha sufrido los peores efectos del incendio de Orés que ya ha devorado 4.500 hectáreas en la comarca de las Cinco Villas. Porque el fuego ha alcanzado su casco urbano, donde han resultado afectadas una decena de viviendas. Tres de ellas han sufrido daños en su interior mientras que una cuarta ha resultado "gravemente afectada" según ha informado el Gobierno de Aragón.

Operativo de extinción El operativo que trabaja en la extinción del incendio de Orés es amplio. Por parte del Gobierno de Aragón están trabajando sobre el terreno cuatro brigadas helitransportadas, once brigadas terrestres, diez autobombas y cinco bulldozer, además del Director Técnico de Extinción, el personal de apoyo y los técnicos que lo hacen desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Farasdués. En el caso del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) lo hacen dos focas, tres BRIF (la de Lubia, la de Padro de Esquiladores y la de Daroca), dos helicópteros ligeros de Navarra, un avión ACO, un avión anfibio con base en Reus y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte. También se han desplegado doce bombas nodrizas y dos forestales de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la Unidad Militar de Emergencias, bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y medios de otras comunidades autónomas como Navarra, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Cuatro pueblos evacuados En estos momentos, los habitantes de Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba permanecen desalojados por el avance del fuego. Estos mismos vecinos han sido atendidos por sus familiares al mismo tiempo que 80 de ellos han sido reubicados en el polideportivo de Ejea de los Caballeros. Otros 54 usuarios de residencias situadas en los pueblos evacuados han sido trasladados hasta otras residencias de Zaragoza. Y hasta el polideportivo de Ejea de los Caballeros se ha desplazado este diario para conocer cómo se vivió ayer el desalojo. Así que, en unos minutos, podrán leer la noticia en la página web del 'Periódico de Aragón'.