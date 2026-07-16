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Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas

Tres incendios forestales se mantienen activos en las provincias de Zaragoza y Huesca y obligan a desplegar un amplio operativo de extinción

Vídeo | Así ha sido la llegada de la UME al incendio de las Cinco Villas

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A. T. B.

M. Calvo Lamana

Zaragoza | Ejea de los Caballeros

Tres incendios forestales mantienen en vilo este jueves a Aragón, con especial preocupación en las Cinco Villas, donde el incendio de Orés ya ha calcinado 4.500 hectáreas y afectado al núcleo urbano de Asín, uno de los cuatro municipios que permanece desalojado junto a Orés, Luesia y Malpica de Arba. Allí han resultado afectadas una decena de viviendas, de las cuales tres presentan daños en su interior mientras que una cuarta ha sufrido graves desperfectos.

Junto a este incendio se mantienen activos otros dos en la provincia de Huesca, uno en la Peña Montañesa, en pleno corazón de la comarca de Sobrarbe, originado por un rayo, y otro en Castanesa.

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