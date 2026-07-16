La enfermera Gemma Terrén, ante el calor extremo en Aragón: "Si hace más de 35 grados, utilizar el ventilador es perjudicial"

Ha tomado la inercia del cierzo y parece no querer dejarla. El calor se ha adueñado de los días y las noches de Aragón, y del resto del país, que vive un episodio anómalo que puede impactar en la salud de la población, sobre todo de la más vulnerable (personas mayores, con patologías varias, niños, mujeres embarazadas...). Ante esta situación, en el centro de salud de Torrero La Paz de Zaragoza trabajan en realizar tareas de prevención y promoción de la salud para cuidar a los ciudadanos, y exponen realidades muchas veces desconocidas. "Por ejemplo, utilizar un ventilador si hace más de 35 grados es perjudicial porque mueve más aire caliente", afirma la enfermera Gemma Terrén.

La piel suele tener una temperatura de unos 35 grados, por lo que, si la habitación está por debajo de esa temperatura, el ventilador mueve un aire más frío sobre la piel y ayuda a evaporar el sudor. Sin embargo, si el espacio físico está más caliente que el cuerpo, el ventilador proyecta aire caliente de forma caliente sobre la piel.

"Las personas con problemas de termorregulación (niños, ancianos, determinadas patologías...) se van a calentar antes, y lo que hacemos es explicarles a estos pacientes por qué pasa esto: sus vasos sanguíneos se dilatan más y tienen menos líquido fuera de las células, que pueden tener un momento de colapso y que su temperatura corporal se eleve al recibir el aire caliente que mueve el ventilador", concreta la enfermera. A ello suma que el ventilador, con más de 35 grados en la habitación, evapora rápidamente el sudor, lo que provoca que se agoten las reservas de agua del cuerpo y provoca deshidratación.

Terrén explica, para evitar estas situaciones y cuidar la salud ante el calor, los profesionales del centro de salud Torrero-La Paz explican a los pacientes más vulnerables los síntomas de alarma para prevenir que sufran o agotamiento o un golpe por calor, entre otras complicaciones. "Si se tiene sudor excesivo, sed intensa, malestar, calambres, pulsaciones rápidas o mareos, seguramente sea una insolación o agotamiento por el calor. En estos casos hay que actuar rápido porque lo siguiente es el golpe de calor, cuando ya no sudas y hay fiebre. Esto es grave y se ha de llamar al 112", informa.

Además de informar, la enfermera y su equipo también se encargan de revisar las medicaciones que toman sus pacientes. "En nuestro caso vigilamos sobre todo a los enfermos renales y los cardiópatas", puntualiza Terrén. Explica que los medicamentos que toman estos usuarios son bajar la tensión o para orinar más y no retener líquidos, lo que combinado con el sudor puede derivar en una deshidratación mucho más rápida, en el caso de los diuréticos, o una caída en picado de la tensión si se toman antitensivos, ya que las altas temperaturas ya dilatan las arterias para llevar sangre a la piel y liberar el calor.

Por eso, entre el personal de enfermería y el de medicina ajustan las medicaciones de los pacientes y bajan o suprimen las dosis hasta que el calor se reduzca y las temperaturas se normalicen. Además, ofrecen recomendaciones o consejos como tener "siempre" a mano una botella de agua, evitar salir a la calle en las horas centrales del día, que Terrén señala que ahora es de 11.00 a 20.00 horas aproximadamente, o estar con las persianas y las ventanas de la casa cerradas durante el día.

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Si se carece de aire acondicionado, la enfermera recomienda a la población refugiarse en "islas climáticas" como centros cívicos, las sombras de las piscinas o los centros comerciales. Sugiere además no consumir azúcares y evitar las comidas copiosas, y recomienda que en casa se disponga de un termómetro para asegurar que se está siempre a una temperatura segura.