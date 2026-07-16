Un ganadero en Asín: "Se han quemado casi todas las cabras. Solo se han salvado cuatro"

"El choto estaba quieto, quemado, mirándome a los ojos. Le he pedido permiso a la Guardia Civil para darle un escopetazo. No podía verlo sufrir más". El choto no sufre más desde la mañana de este lunes negro en Asín, pero el que sufre es Jesús Abadía, hombre rudo de las Cinco Villas, que deja escapar un lamento y alguna lágrima, ante el cadáver calcinado de ese macho cabrío de los Pirineos que adquirió hace 10 años en la subasta de Puente La Reina.

El incendio originado en Orés afectó a la práctica totalidad de su rebaño de cabras. Cuatro le han sobrevivido, cuenta, mientras les echa de comer junto a su hijo Roberto y un primo que ha acudido en la ayuda. "Les abrimos las puertas a todas para que se salvaran, pero solo cuatro se refugiaron. ¿El resto? Todas quemadas", lamenta Jesús, antes de mostrar los cuerpos calcinados en un chamizo que fue anoche pasto de las llamas.

El ganadero afectado por el incendio / Pablo Ibáñez

"El seguro, ¿qué nos cubrirá?"

"El seguro, ¿qué nos cubrirá? ¿50 euros del coste del animal? No sirve para nada eso", dice el hijo, al tiempo que se da cuenta de que un pasto cerca de la nave donde guardan los tractores empieza a humear.

Es entonces cuando empiezan a apagar el conato con sus propias manos, a base de bidones de agua.

"Ayer nos dio tiempo a sacar los tractores y algún remolque de la nave, pero poco más. Ese remolque vale 3.000 euros y se ha quemado", lamenta Abadía, antes de volver al trabajo mientras las llamas siguen devorando las Cinco Villas.