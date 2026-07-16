El Gobierno de Aragón da luz verde a la ampliación de la residencia 'Los Jardines' de Andorra para dar servicio a más mayores

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha emitido esta semana el informe favorable a la ampliación de la capacidad de la residencia de mayores Los Jardines de Andorra. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, en la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel. Ha apuntado que una vez que "el cumplimiento con la normativa de incendios es pleno", el IASS ha autorizado que la nueva zona pueda entrar en funcionamiento.

El vicepresidente ha recordado la visita a la residencia de Andorra el pasado 23 de junio, junto con el alcalde de la localidad, Rafael Guía, donde ya avanzó que "íbamos a agilizar la apertura de la ampliación todo lo posible". "Estamos hablando de una residencia que cuenta con una amplia lista de espera de más de 100 personas", ha añadido.

De esta manera, la residencia Los Jardines de Andorra pasará de 31 a 50 usuarios, incluyendo también 3 plazas de enfermería y otras 6 plazas diurnas. Nolasco ha matizado que "no les puedo dar una fecha exacta de cuándo entrarán los nuevos usuarios a la residencia, dado que eso es competencia del Ayuntamiento de Andorra". Ha felicitado al consistorio andorrano y a su equipo de Gobierno por la "colaboración" en todo momento con el ejecutivo aragonés.

El vicepresidente ha aludido a la "realidad demográfica" de Aragón, con "más de 300.000 personas con más de 65 años". Una circunstancia "especialmente notable" en la provincia de Teruel, donde 1 de cada 4 personas tiene más de 65 años. "Esta es una realidad a la que debemos hacer frente con certezas y soluciones para dignificar la vida de nuestros mayores en todo momento".

Nolasco ha detallado otras iniciativas en materia de residencias de mayores, como la próxima reapertura del Centro Social de Mayores de Sariñena, que llevaba cerrado desde 2020; la inversión de 250.000 € para agilizar la puesta en funcionamiento de la residencia de Fonz, la próxima apertura de la residencia de Pina de Ebro con 48 plazas, o el desbloqueo de la inversión del FITE por valor de 500.000 € para la reapertura de la residencia de Alfambra, cerrada desde 2019.

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"No nos conformamos con esto. Siempre se puede aspirar a más y esa es nuestra ambición. Disponer de unos servicios sociales justos con los de casa, con los que más han contribuido y con quienes han estado trabajando toda su vida. Con más Presupuesto en los servicios sociales, más plazas de residencias para mayores y más plazas en centros de días", ha concluido.