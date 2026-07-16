¿Te has dejado algo en el autobús? Así puedes recuperarlo en Zaragoza

Bajas del autobús, das unos pasos, metes la mano en el bolsillo y llega el susto: las llaves no están. O la mochila. O el móvil. O esas gafas que jurarías que llevabas puestas hace solo cinco minutos. A casi todos nos ha pasado alguna vez y, aunque el primer impulso suele ser pensar que ya está todo perdido, lo cierto es que recuperar un objeto olvidado en un autobús urbano de Zaragoza puede ser mucho más sencillo de lo que parece.

Cada día, los autobuses de Avanza en Zaragoza son escenario de miles de trayectos, prisas, rutinas, conversaciones, bolsas de la compra, carpetas del trabajo, mochilas del colegio y algún que otro despiste. Por eso, Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza cuentan con un procedimiento para gestionar los objetos perdidos y facilitar que puedan volver a manos de sus propietarios.

Desde el momento en el que un conductor localiza una pertenencia olvidada en el interior del vehículo hasta su registro, custodia y posterior entrega si la persona propietaria la reclama todo forma parte de un proceso especialmente cuidado para generar las menores molestias posibles. Un pequeño engranaje diario que convierte un despiste en una incidencia con solución.

Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza facilitan el proceso para localizar los objetos olvidados en los autobuses urbanos y devolverlos a sus propietarios. / Miguel Angel Gracia

Lo primero: no perder la calma

Cuando alguien se deja algo en el autobús, lo más importante es actuar con rapidez, pero también con la mayor precisión posible. Cuantos más datos se aporten, más fácil será localizar el objeto.

No basta con decir “he perdido una mochila” o “me he dejado unas llaves”. Es recomendable intentar recordar la línea en la que se viajaba, el sentido del trayecto, la hora aproximada, la parada en la que se subió o se bajó y cualquier detalle que ayude a identificar la pertenencia como el color, marca, tamaño, contenido o alguna característica especial.

Qué datos conviene facilitar Línea del autobús en la que se viajaba.

Hora aproximada del trayecto.

Sentido del recorrido.

Parada de subida o de bajada, si se recuerda.

Descripción detallada del objeto.

Color, marca, tamaño o contenido.

Número del autobús, si se ha podido anotar.

Datos de contacto de la persona que reclama el objeto.

De los asientos a las oficinas de Avanza

El recorrido de un objeto perdido empieza dentro del propio autobús. Si un conductor encuentra una pertenencia olvidada durante el servicio o al revisar el vehículo, el objeto se entrega en las instalaciones de Avanza al finalizar la ruta. Allí se registra y se custodia siguiendo el procedimiento establecido.

Este primer paso es clave. Los objetos no llegan inmediatamente después de haber sido olvidados, ya que el autobús debe terminar su recorrido o su jornada antes de que pueda revisarse con detalle. Por eso, si alguien llama poco después de darse cuenta de la pérdida todavía no habrá constancia del objeto y deberá volver a contactar al día siguiente.

Si un conductor encuentra una pertenencia olvidada durante el servicio o al revisar el vehículo, el objeto se entrega en las instalaciones de Avanza al finalizar la ruta. / Miguel Angel Gracia

Cómo contactar con Avanza

Si has perdido algo en un autobús urbano de Zaragoza, puedes ponerte en contacto con Avanza a través de sus canales de atención. Recuerda que, con toda la probabilidad, los objetos perdidos no se registran hasta el día siguiente de ser hallados.

Contacto para objetos perdidos Teléfono: +34 976 41 39 00

Correo electrónico: info.zaragoza@avanzagrupo.com

Atención presencial: oficinas de Avanza en Miguel Servet, 199

A partir de ahí, el equipo de atención al cliente comprobará si el objeto ha sido localizado y dará las indicaciones necesarias para recuperarlo. Para la entrega, será necesario identificarse y describir con detalle la pertenencia.

En el caso de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o tabletas, se solicitará introducir el pin para verificar que la persona que lo reclama es realmente la propietaria. Lo mismo ocurre con las carteras o bolsos, el equipo técnico requerirá el número de DNI para asegurar la pertenencia del objeto.

Los objetos perdidos que no son reclamados permanecen durante una semana en las instalaciones de Avanza. Si en ese tiempo no son reclamados, un trabajador de la compañía los traslada a la Policía Local para que continúen el procedimiento en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los objetos que no son reclamados permanecen una semana en Avanza y luego se llevan a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos. / Miguel Angel Gracia

Lo que más se queda olvidado

Hay objetos que se repiten casi a diario. Las llaves, las carteras, las mochilas, las gafas, los paraguas o las bolsas son algunos de los clásicos. Pequeños olvidos que suelen producirse al levantarse con prisa, al cambiar de asiento, al ir pendiente del móvil o al bajar justo cuando el autobús llega a la parada.

Pero en un autobús nunca se sabe qué puede aparecer. Entre trayectos al trabajo, al colegio, al centro de salud, a una cita, a hacer recados o a volver a casa, cualquier objeto cotidiano puede quedarse atrás. Y precisamente por eso es tan importante que exista un procedimiento claro para registrarlo y custodiarlo.

Uno de esos objetos cotidianos que llegan con más frecuencia a las oficinas de Avanza son los tápers con la comida que llevan los usuarios al trabajo o de vuelta a casa. En este caso, “por protocolo y normas sanitarias” los productos perecederos se desechan y se conservan "solo los recipientes", comentan desde el equipo técnico.

Para recuperar un objeto perdido en las oficinas de Avanza es necesario aportar una identificación. / Miguel Angel Gracia

Consejos para evitar sustos

Aunque el servicio de objetos perdidos ayuda a recuperar muchas pertenencias, lo mejor siempre es prevenir. Antes de bajar del autobús, conviene hacer un repaso rápido: asiento, bolsillo, bolso, mochila y suelo. Un gesto de apenas unos segundos puede evitar llamadas, desplazamientos y preocupaciones.

También es recomendable identificar mochilas, carpetas, estuches o bolsas con algún dato de contacto, especialmente en el caso de niños, estudiantes o personas que viajan a diario con material escolar o de trabajo.

Olvidarse algo en el autobús puede dar un buen susto, pero no tiene por qué acabar mal. Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza cuentan con un procedimiento para localizar, custodiar y devolver los objetos perdidos, siempre que sea posible identificar a su propietario.

Así que ya lo sabes: si alguna vez te bajas del autobús y, cinco minutos después, piensas “me lo he dejado dentro”, no entres en pánico. Recuerda la línea, la hora, el trayecto, describe bien el objeto y contacta con Avanza.

Porque en Zaragoza, incluso los despistes tienen recorrido de vuelta.