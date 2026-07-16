El "motor económico" de Aragón gana músculo: el sector con mejores salarios prevé crear 7.000 empleos en tres años

El sector del metal encara una nueva fase de crecimiento en Aragón con la previsión de crear unos 7.000 empleos en los próximos tres años. El pronóstico llega avalado por un estudio que confirma que la comunidad cuenta con uno de los tejidos industriales más potentes de España, con un peso superior a la media nacional y una especialización metalúrgica que constituye una de sus principales fortalezas económicas. No en vano, es la actividad que más riqueza y valor añadido genera, impulsa las exportaciones y concentra los empleos de mayor productividad y, en términos generales, mejor remunerados.

Estas son algunas de las principales conclusiones del Est udio del Sector del Metal en Aragón 2014-2025, presentado este jueves por el presidente de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), Benito Tesier, y por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza Luis Lanaspa, responsable del trabajo junto a los investigadores Marco Sanso Bravo, Marco Sanso Navarro y María Vera.

El catedrático subrayó que se trata de un estudio "sin precedentes" por el grado de detalle alcanzado, fruto de un complejo trabajo estadístico que ha permitido construir indicadores inexistentes hasta ahora. Gracias a ello, sostuvo, el informe demuestra que el metal, "principal motor" de la economía aragonesa, no solo ha resistido un periodo marcado por crisis e incertidumbres, sino que ha salido reforzado.

Uno de cada cinco trabajadores

El metal empleó en 2025 a una media anual de 117.884 trabajadores, el 18,82% de todos los afiliados a la Seguridad Social en Aragón. La importancia del sector es todavía mayor en Zaragoza, donde supone el 20,8% del empleo provincial, mientras que en Huesca y Teruel ronda el 13%.

El liderazgo resulta aún más evidente dentro de la industria. De los 108.878 trabajadores industriales registrados en Aragón, 54.819 pertenecen al metal, lo que significa que uno de cada dos empleos corresponde a esta actividad. En Zaragoza ese porcentaje asciende hasta el 56,4%, situando al metal como la auténtica columna vertebral del sector secundario.

Lanaspa subrayó además que Aragón mantiene una "ventaja comparativa" respecto al conjunto de España, ya que el peso del metal sobre el empleo total es significativamente superior al registrado a nivel nacional.

El reto del talento

Más allá del análisis, el presidente de FEMZ dibujó un escenario optimista para los próximos años. Tesier estima que el sector necesitará incorporar unos 7.000 nuevos trabajadores en los próximos tres años, impulsado tanto por el crecimiento de las empresas industriales tradicionales como por las inversiones vinculadas a la automoción eléctrica, las baterías y los centros de datos.

No obstante, advirtió de que ese crecimiento dependerá de resolver varios desafíos. Entre ellos citó la escasez de talento especializado, la falta de vivienda para atraer trabajadores, la disponibilidad de potencia eléctrica para las nuevas inversiones, la mejora de las conexiones ferroviarias con Europa a través del corredor Cantábrico-Mediterráneo y el incremento del absentismo laboral.

Pese a estos retos, defendió que Aragón afronta "uno de los momentos de mayor oportunidad industrial de su historia" gracias a la combinación de un potente tejido manufacturero, la paz social que atesora el sector y la llegada de nuevas inversiones tecnológicas que, en su opinión, permitirán reforzar todavía más la competitividad del metal.

Empresas más grandes y competitivas

El estudio también refleja una transformación del tejido empresarial. Aunque el número de empresas del metal ha descendido ligeramente durante la última década –en línea con la evolución del conjunto de la economía–, las compañías han ganado dimensión. En 2024 Aragón contaba con 14.271 empresas del metal, equivalentes al 13% del tejido empresarial, mientras que representan el 41,6% de todas las empresas industriales.

El dato más significativo, según los autores, es el aumento del peso de las medianas y grandes compañías. De hecho, seis de cada diez grandes industrias aragonesas pertenecen al sector del metal, una circunstancia que, según Lanaspa, favorece una mayor productividad, competitividad internacional y mejores salarios.

Además, destacó la elevada densidad de empresas industriales consolidadas, especialmente en ramas como la fabricación de material de transporte, productos metálicos o material eléctrico, distribuidas por buena parte del territorio aragonés.

Casi la mitad de las exportaciones

El metal volvió a concentrar en 2025 cerca de la mitad del comercio exterior aragonés. Las exportaciones alcanzaron los 7.528 millones de euros, el 48,2% del total exportado por Aragón, porcentaje que en Zaragoza supera el 55%. Sin embargo, el estudio detecta un descenso de las ventas al exterior en 2024 y 2025 que, a juicio de sus autores, no refleja la realidad industrial.

Lanaspa atribuyó esa caída a un posible problema estadístico derivado de los cambios societarios registrados en la planta de Stellantis de Figueruelas, que trasladó su domicilio social a Vigo, lo que habría alterado la trazabilidad estadística de las exportaciones. En este sentido, recordó que la factoría fabricó más vehículos en 2024 que el año anterior y que exporta alrededor del 90% de su producción, por lo que considera "imposible" justificar una reducción cercana a 900 millones de euros en las exportaciones del sector de automoción. Esta circunstancia, advirtió, puede afectar incluso al cálculo del PIB regional y a la financiación que recibe Aragón.

Más de una cuarta parte del PIB

Otro de los principales indicadores analizados es la contribución económica del metal. El PIB generado directamente por el sector pasó de 4.059 millones de euros en 2014 a 7.059 millones en 2023, un crecimiento cercano al 74%. Su peso dentro de la economía aragonesa aumentó del 12,5% al 15,1%.

Pero el estudio va un paso más allá al incorporar el impacto indirecto e inducido sobre el resto de actividades económicas. Con ese efecto tractor, la aportación total del metal alcanza 12.785 millones de euros, el equivalente al 27,4% del PIB de Aragón.

Los investigadores destacan además que el sector ha ganado eficiencia durante la última década, ya que el crecimiento del PIB ha sido superior al de la facturación, reflejando mejoras en productividad y competitividad. La rentabilidad de las empresas aragonesas del metal también ha terminado superando a la media nacional.

La apuesta por la innovación constituye otro de los pilares del informe. La inversión en investigación, desarrollo e innovación del metal aumentó un 85,7% entre 2014 y 2024, pasando de 209 a 385 millones de euros. En la actualidad, el sector concentra ya más del 56% de toda la inversión en I+D de Aragón.