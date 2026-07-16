Ya es oficial: cómo conseguir un descuento para esquiar en Aragón la próxima temporada de invierno

El Grupo Aramón inicia la campaña de venta anticipada del abono de temporada Ski Pirineos, el forfait único que da acceso ilimitado a las seis estaciones aragonesas: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre, Valdelinares, Astún y Candanchú. Una propuesta que reúne cerca de 400 kilómetros esquiables para disfrutar de la nieve durante toda la temporada de invierno.

A través del Plan Early Booking, los esquiadores pueden anticiparse a la temporada y adquirir su abono al mejor precio. Durante este periodo, activo desde el 15 de julio hasta el 8 de octubre, el abono estará disponible por 959 €, lo que supone un 25% de descuento sobre su precio habitual. Además, las familias numerosas o aquellas formadas por al menos cuatro miembros podrán acceder a una tarifa especial de 911 € durante el mismo plazo.

Una vez finalizado el Plan Early Booking, el 9 de octubre comenzará el Plan Anticipación, que se mantendrá activo hasta el 19 de noviembre. En este segundo periodo, el precio general del abono será de 1.059 €, mientras que la tarifa familiar especial será de 1.006 €.

Abono infantil, para veteranos y laborables

La oferta de abonos de temporada también contempla tarifas adaptadas a diferentes perfiles de esquiadores. El abono infantil tendrá un precio de 767 €, mientras que los más pequeños y los superveteranos podrán acceder al forfait por solo 112 €.

Para quienes prefieren esquiar entre semana, de lunes a viernes, el abono Laborables estará disponible por 650 € dentro del Plan Early Booking.

Financiación flexible

Tanto en el Plan Early Booking como en el Plan Anticipación, los clientes podrán fraccionar el pago hasta en 8 meses por 98 € / mes, con envío gratuito del abono a domicilio. Además, los clientes de Ibercaja podrán financiar la compra de forma gratuita en 12 meses sin intereses.

Con el objetivo de ofrecer una mayor tranquilidad, las estaciones aragonesas permiten añadir la Cobertura Total por 85 €. Esta cobertura incluye asistencia médica en pistas, seguro de material y garantía de cancelación, con posibilidad de reembolso del abono ante imprevistos. Consulta más información y condiciones aquí.

Abono en Teruel: esquía en Javalambre y Valdelinares

Para los esquiadores habituales de las estaciones turolenses, Aramón cuenta con un abono específico para Javalambre y Valdelinares. Este forfait estará disponible por 359 € hasta el 8 de octubre y por 417 € durante el Plan Anticipación.

Además, este abono incluye 2 días de esquí gratuitos en Cerler o Formigal-Panticosa, lo que permite ampliar la experiencia y disfrutar también de las estaciones del Pirineo. Puedes consultar más información aquí.

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Con esta campaña de venta anticipada, Aramón facilita el acceso a una temporada completa de esquí con precios especiales y opciones adaptadas a distintos tipos de esquiadores. Los abonos ya están disponibles en la web oficial.