Así será la renovación de las instalaciones deportivas del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza: un nuevo edificio, pistas de pádel y hasta un huerto urbano

La Universidad de Zaragoza continúa poco a poco con la renovación de sus instalaciones. Mientras las obras avanzan en Veterinaria y la gran esperada reforma de la Facultad de Medicina sigue en el cajón, el campus público ha anunciado que llevará a cabo una reforma integral de las instalaciones deportivas del campus San Francisco.

La licitación contempla una inversión de 6.781.308,58 euros, IVA incluido, y cuenta con un plazo previsto de ejecución de 18 meses. Por el momento, es el inicio de un trámite administrativo al que las empresas podrán presentarse hasta el 1 de septiembre, pero que dará como resultado unas instalaciones deportivas más modernas, accesibles y eficientes.

¿Cómo será esa reforma integral? De inicio, la institución ha desvelado que la la intervención permitirá transformar completamente la parcela deportiva de más de 27.000 metros cuadrados, cuya última renovación integral se remonta a 1982. Las nuevas instalaciones se organizarán en tres grandes áreas.

La primera estará formada por un nuevo edificio principal de acceso, que concentrará el control y la gestión del complejo e incluirá nuevos vestuarios para fútbol, rugby y pádel, espacios para árbitros y control de dopaje, almacenes, aseos, gradas, dependencias administrativas y una zona social. Esta nueva infraestructura tendrá una superficie construida aproximada de 3.864 metros cuadrados, de los que 1.749 metros cuadrados corresponderán al edificio principal y 2.115 metros cuadrados al espacio destinado a las pistas de pádel.

La reforma prevista contempla una rehabilitación integral de la pista deportiva. / EL PERIODICO

En la planta superior se situarán el salón social y las zonas destinadas al público, con graderíos orientados tanto hacia el campo exterior como hacia las pistas de pádel. Esta distribución permitirá mejorar la circulación de deportistas y espectadores, facilitar el control de accesos y conectar las nuevas instalaciones con el pabellón polideportivo existente.

La segunda gran área será un campo polivalente de fútbol 11 y rugby, que podrá configurarse transversalmente como dos campos de fútbol 7 y la tercera contará con cinco pistas de pádel cubiertas.

El proyecto reserva, además, una zona para la futura creación de un huerto urbano y mantiene disponible un espacio para la posible construcción de un segundo pabellón polideportivo, lo que permitirá seguir ampliando los servicios deportivos del campus a largo plazo, según han informado este jueves fuentes de la Universidad de Zaragoza.

Mayor oferta deportiva

La Universidad de Zaragoza concibe esta actuación como una inversión no solo en edificios y equipamientos, sino también en la salud de las personas. "La práctica regular de actividad física es un elemento esencial para prevenir hábitos sedentarios, mejorar el bienestar físico y emocional y favorecer la convivencia y las relaciones sociales dentro de la comunidad universitaria", han indicado.

Las nuevas infraestructuras permitirán ampliar y diversificar la oferta deportiva dirigida al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios. También facilitarán un uso más intensivo y polivalente de los espacios, así como la organización de entrenamientos, competiciones oficiales y actividades de promoción de la salud.

Por otro lado, el nuevo edificio contará con una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo formada por 72 paneles, con una potencia total de 42,48 kWp y una producción anual estimada de alrededor de 59.190 kWh. La energía generada permitirá cubrir una parte relevante del consumo eléctrico del complejo durante las horas diurnas.

Mapa esquemático del campus deportivo de San Francisco. / EL PERIÓDICO

Las instalaciones térmicas se apoyarán principalmente en sistemas eléctricos de alta eficiencia. La climatización de las zonas administrativas y sociales se realizará mediante sistemas de volumen de refrigerante variable, mientras que la calefacción de los vestuarios y la producción de agua caliente sanitaria se resolverán mediante bombas de calor aerotérmicas. El sistema de ventilación incorporará además recuperadores de calor, que aprovechan la energía del aire extraído para reducir el consumo necesario para climatizar el aire de renovación.

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La actuación contempla igualmente sistemas de seguimiento y gestión energética para controlar el rendimiento de los equipos y analizar de forma diferenciada los consumos de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y agua, facilitando la detección de desviaciones y la aplicación de medidas de mejora.