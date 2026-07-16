El Ministerio de Transportes aprueba un modificado de 14 millones en el último tramo pendiente de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo

La recta final para completar la autovía Mudéjar (A-23) en el Altoaragón incorpora un nuevo capítulo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tramita una modificación que elevará en 14,4 millones de euros el coste de las obras del conflictivo tramo entre Lanave y Sabiñánigo, una actuación largamente esperada y reivindicada para eliminar el gran cuello de botella que registra esta vía, donde son frecuente los atascos, especialmente durante los fines de semana y las temporadas turísticas de esquí y verano.

El departamento liderado por el ministro Óscar Puente ha aprobado de forma provisional este cambio, una actuación que contempla mejoras de accesibilidad, nuevos caminos y la construcción de un nuevo paso sobre la línea ferroviaria Huesca-Canfranc, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). El expediente había sido autorizado para su redacción el 9 de octubre de 2025, con un incremento estimado del presupuesto de ejecución material de 11,26 millones, lo que se traduce en un gasto adicional de 14,4 millones (VA incluido), un 14% más del coste inicial de las obras.

Cinco años de obras

Se trata del último tramo pendiente de desdoblar en la principal acceso por carretera al Pirineo aragonés y uno de los corredores con mayor intensidad de tráfico de la comunidad. El proyecto fue adjudicado inicialmente a Acciona hace dos años, aunque la compañía renunció al contrato antes de formalizarlo. El ministerio recurrió entonces a la segunda oferta mejor clasificada y asignó finalmente las obras a Sacyr por 102 millones de euros, un 11% menos que el presupuesto base de licitación, fijado en 115 millones.

Los trabajos comenzaron en el otoño de 2024 y cuentan con un plazo de ejecución de 59 meses (casi cinco años), por lo que deberían concluir en el verano de 2029, según la planificación inicial de Transportes. La actuación comprende 8,5 kilómetros entre el enlace de Lanave y el sur de Sabiñánigo e incluye un nuevo enlace en Ipiés, un semienlace en la capital serrablesa y la construcción de once estructuras, entre ellas cinco grandes viaductos sobre el río Gállego, el canal de Jabarrella y el barranco de Fanlo. Asimismo, la actual N-330 quedará convertida en vía de servicio en buena parte del recorrido.

Nuevas expropiaciones

La resolución del modificado, firmada por la Dirección General de Carreteras el pasado 7 de julio, aprueba provisionalmente el proyecto, declara la urgencia de la actuación e inicia el periodo de información pública previo a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las nuevas expropiaciones necesarias para ejecutar las modificaciones previstas.

El proyectol del modificado ha sido redactado por la UTE formada por Intecsa-Inarsa y Sers Consultores en Ingeniería y Arquitectura, encargada de la asistencia técnica y el control de las obras. El anuncio publicado en el BOE no concreta qué circunstancias han motivado la modificación ni si los nuevos trabajos alterarán el desarrollo previsto de la actuación.

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transportes para conocer las razones técnicas que justifican este primer modificado y si el incremento presupuestario tendrá repercusión sobre el calendario de ejecución y puesta en servicio del tramo. Al cierre de esta edición, el departamento no había facilitado respuesta.

Se trata de una de las obras viarias más importantes actualmente en ejecución en Aragón. El tramo en obras es fundamental para completar tanto el corredor Sagunto-Somport como el eje Lérida-Huesca-Pamplona, alternativa al corredor del valle del Ebro para el transporte entre Cataluña y la cornisa cantábrica. Además, permitirá eliminar el estrechamiento que todavía provoca la N-330 entre dos tramos ya desdoblados de la A-23, origen de importantes retenciones durante los fines de semana de la temporada de esquí, los periodos vacacionales y otras fechas de elevada afluencia turística al Pirineo.

La A-23, de nuevo bajo el foco

La tramitación de este modificado coincide con un momento especialmente delicado para otra de las grandes actuaciones de la A-23 en Huesca. El ministerio anunció la pasada semana su decisión de rescindir el contrato de la variante de Sabiñánigo, después de que la unión temporal de empresas adjudicataria abandonara las obras hace siete meses al no alcanzar un acuerdo económico sobre un tercer modificado del proyecto.

La infraestructura, de 8,6 kilómetros, está ejecutada en torno al 98%, pero permanece paralizada desde diciembre y deberá salir de nuevo a licitación mediante un procedimiento de urgencia para completar los trabajos pendientes. La coincidencia de ambos expedientes vuelve a poner el foco sobre la evolución de las principales obras del Estado en el corredor de Altoaragón, una vía estratégica tanto para el tráfico turístico hacia el Pirineo como para el transporte de mercancías entre el Levante, el valle del Ebro y la frontera francesa.