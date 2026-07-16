UAGA vuelve a alertar de prácticas comerciales "deshonestas" en la comercialización de la fruta

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha alertado, un año más, de prácticas comerciales "deshonestas", por parte del sector de la distribución, en lo que respecta a la comercialización de la cereza y del melocotón amarillo, principalmente.

En el caso del melocotón, la organización agraria ha criticado que el precio de salida, fijado por la distribución, para la producción destinada a zumo es de solo 8 céntimos el kilo, lo que empuja a los fruticultores a plantearse no recoger la cosecha porque se queda muy lejos de cubrir los costes de producción.

Pero, además, ese importe repercute también en los mercados del melocotón fresco y del de conserva, haciendo que los precios en origen caigan a mínimos inviables.

En el melocotón amarillo para industria/conserva los precios rondan los 22 ó 24 céntimos el kilo y en el caso del melocotón amarillo en fresco y de la nectarina temprana las liquidaciones no han alcanzado los 50 céntimos el kilo. Unos precios por debajo de lo que el IRTA --Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, empresa pública de la Generalitat de Cataluña-- ha fijado como coste de producción estimado para el melocotón --en general-- y la nectarina a 0,58 euros el kilo.

De ahí, que para los fruticultores trabajar por debajo de ese precio "equivale a pérdidas", ha recordado desde la organización agraria.

En cuanto a la comercialización de la cereza, UAGA-COAG ha manifestado que la campaña ha sido un "desastre" por los precios percibidos en origen, 1 euro menos de media respecto al año 2025. A esto se le suma la decisión de la principal cadena de supermercados en España de comercializar cerezas solo a partir del calibre 26, sin informar previamente, lo que ha provocado que los calibres más pequeños hayan quedado sin salir a la venta --en los almacenes--.

Un hecho que ha castigado seriamente la rentabilidad de muchas explotaciones, en un año que, como consecuencia de las olas de calor, los calibres han sido en general más pequeños, pero los gastos de los fruticultores a la hora de la recolección han sido los mismos.

En este punto, la organización agraria ha indicado que muchos supermercados europeos sí están comercializando cerezas a partir del calibre 24. Respecto al diferencial de precios entre origen y destino ha sido de un 270 por ciento en la cereza y del 515 por ciento en el melocotón, tal y como se recoge en el IPOD del mes de junio que elabora COAG.

Por ese motivo, UAGA-COAG ha exigido al Ministerio de Agricultura que "deje de mirar ya hacia otro lado" y empiece a actuar corrigiendo las posibles lagunas de la 'Ley de la cadena' y sancionando estas prácticas comerciales "desleales", que ponen en riesgo la continuidad de muchas explotaciones frutícolas, principalmente, en zonas donde la producción se apoya fundamentalmente en las explotaciones familiares que vertebran el territorio.