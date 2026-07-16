Vall Companys eleva su negocio en Aragón hasta los 941 millones pese al impacto de la peste porcina

El grupo agroalimentario Vall Companys cerró 2025 con una facturación de 941 millones de euros en Aragón, un 4,1% más que el año anterior, cuando alcanzó los 904 millones. La comunidad continúa reforzando así su peso dentro de la multinacional catalana, ya que concentra el 20,3% del negocio del grupo, que elevó sus ingresos hasta los 4.626 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 12% en relación a 2024, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía, propiedad de la familia leridana Vall Esquerda, también experimentó un importante crecimiento del empleo en Aragón. La plantilla ascendió a 2.713 trabajadores, 351 más que un año antes, lo que supone un incremento cercano al 15%. Además, casi duplicó el esfuerzo inversor en la comunidad, al destinar 14,6 millones de euros a la modernización de sus instalaciones, frente a los 8,2 millones invertidos en 2024.

Estas cifras, según destaca la empresa, consolidan a Aragón como una de las regiones estratégicas para el desarrollo del grupo, que cuenta en la comunidad con seis centros productivos y un almacén de distribución repartidos entre Ejea de los Caballeros, Tardienta, Sástago, Zaragoza y Calamocha.

En concreto, Vall Companys dispone del matadero de porcino Cárnicas Cinco Villas y una fábrica de piensos en Ejea de los Caballeros; la planta de tripería y casquería International Casing Products, en Mercazaragoza; la harinera Harinas Tardienta; la incubadora avícola Pondex, en Sástago; y el secadero y la comercializadora de jamones Jamcal y Comercial Logística Calamocha, en la localidad turolense.

Menos beneficios por la crisis del porcino

La evolución del negocio estuvo condicionada por la irrupción de la peste porcina africana (PPA), declarada a finales de noviembre de 2025, que provocó el cierre total o parcial de algunos de los principales mercados internacionales para la carne española, entre ellos Japón, México, China y Filipinas.

Como consecuencia de esta situación, el margen neto de la compañía se ha visto reducido al 5,3% sobre las ventas a terceros, lo que equivale a un beneficio neto de 245,4 millones, un resultado que la empresa atribuye tanto a la inestabilidad internacional como al impacto de la crisis sanitaria sobre el sector porcino al final del ejercicio.

Plan de contingencia por la peste

La compañía explica que el brote obligó a activar un plan extraordinario de contingencia para amortiguar sus efectos económicos. Entre las medidas adoptadas figuran una provisión contable de 61 millones de euros por la devaluación de las existencias ganaderas, la reducción a la mitad del dividendo previsto -de 72 a 36 millones de euros- y un importante recorte de las inversiones presupuestadas para 2026, que pasan de 190 a 85 millones.

Pese a este escenario, Vall Companys reforzó durante 2025 su apuesta inversora en Aragón con el objetivo de mantener la competitividad y mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones.

La principal actuación se concentró en Jamcal, en Calamocha, donde invirtió 5,2 millones de euros destinados principalmente a nueva maquinaria de loncheado, mejoras productivas y la adquisición de un equipo de altas presiones que permitirá mantener las exportaciones de jamón.

En el matadero Cárnicas Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, el grupo destinó otros cinco millones de euros para incrementar la eficiencia productiva, mientras que la planta de International Casing Products, en Mercazaragoza, recibió una inversión de 2,8 millones con el mismo objetivo. Asimismo, continúa avanzando el proyecto Biovall Heparine Science, impulsado junto con Bioibérica para producir heparina a partir de mucosa intestinal porcina.

Expansión internacional

En paralelo, el grupo mantiene su estrategia de diversificación geográfica para reducir la dependencia del mercado español. Durante 2026 ha acelerado su implantación en Latinoamérica con nuevos acuerdos en Chile, a través de la empresa Coexca, y en Argentina mediante una alianza con Grupo Pacuca, que incluye un crédito participativo de 14 millones de dólares.Estas operaciones se suman a la presencia que Vall Companys mantiene desde hace años en Perú, Colombia, Uruguay, Brasil y México, donde ya controla el 75% del capital de su filial.

La compañía continúa apostando por la formación y la captación de profesionales mediante más de 200 convenios con universidades y centros de Formación Profesional de toda España, varios de ellos en Aragón. Durante 2025 destinó cerca de 1,5 millones de euros a formación e impartió más de 68.000 horas a sus trabajadores. Gracias a esta política de recursos humanos, Vall Companys ha renovado por sexto año consecutivo la certificación Top Employer, que la distingue como una de las compañías de referencia en materia de gestión del talento.