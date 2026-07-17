La ministra Aagasen visita las Cinco Villas y llama a un pacto de estado frente a la emergencia climática ante los incendios

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha hecho este viernes un llamamiento a la unidad para un pacto de estado frente a la emergencia ante incendios como el que afecta a la comarca zaragozana de las Cinco Villas, con más de 12.000 hectáreas afectadas.

Aagasen se ha desplazado este viernes hasta el puesto de mando avanzado instalado en la localidad de Farasdués para conocer la evolución de este incendio, que sigue activo y por el que han tenido que ser desalojados los vecinos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y de Petilla de Aragón, en Navarra.

En declaraciones a los medios, ha trasladado el apoyo del Gobierno a todos afectados por el incendio, uno de los más grandes que sufre Aragón, ha destacado la coordinación las administraciones que intervienen en su extinción y ha agradecido a todos los profesionales, también procedentes de otras comunidades autónomas, su trabajo "sin descanso".

"Estamos trabajando en perfecta coordinación" con el Gobierno de Aragón, ha remarcado la ministra, quien ha destacado que más de 440 efectivos intervienen en el operativo por parte del Gobierno, desde la Unidad Militar de Emergencias a miembros de las brigadas de refuerzo forestal, con más de 120 vehículos y 14 medios aéreos del Miteco.

Además, ha querido dejar claro a la población afectada que el Gobierno de España "va a estar y va a seguir estando", ya que las emergencias no acaban hasta la recuperación y, en este momento, ha dicho, lo principal es la protección y la extinción del fuego y atender una situación "extraordinariamente complicada", dado que ya afecta a más de 12.000 hectáreas y las condiciones meteorológicas son "muy complicadas".

En ese aspecto, ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que las temperaturas, mucho más altas de lo normal, van a seguir a lo largo de esta semana, y con una posible ola de calor, con una situación de baja humedad y un régimen de viento que agravan los incendios.

Así, ha incidido en que desde principios de año han ardido en España prácticamente 50.000 hectáreas y se han registrado 18 grandes incendios forestales, lo que a fecha de hoy multiplica por tres las cifras del año pasado, que fue "especialmente complicado".

Por ello, y ante una temporada "extraordinariamente complicada" de incendios que exige trabajar de forma conjunta y en colaboración, ha insistido en que el gran reto de nuestro tiempo es el cambio climático y en la necesidad de un pacto de Estado frente a la emergencia climática y "trabajar todos unidos con anticipación".

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Además, la ministra ha hecho un llamamiento a la "máxima precaución" a la población ante unos índices de riesgo de incendios altísimos el día de hoy y los próximos días, al tiempo que ha apuntado que aún no se conoce la causa de este incendio y que la investigación sigue abierta.