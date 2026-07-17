Daroca celebra del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

La localidad de Daroca celebrará del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, una de las citas culturales y turísticas más destacadas del calendario aragonés y reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Aragón. Con motivo de su vigesimoquinta edición, el casco histórico volverá a recrear el ambiente de la Edad Media, convirtiéndose durante tres días en un gran escenario al aire libre en el que patrimonio, historia, artesanía, gastronomía y espectáculos se darán la mano.

La feria reunirá más de 130 puestos de artesanía, bisutería, cosmética natural, alimentación, moda, complementos y tabernas, ofreciendo a vecinos y visitantes una amplia muestra de productos elaborados por artesanos y productores llegados de distintos puntos de España.

DesfiDaroca celebra del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, Fiesta de Interés Turístico de Aragónle / Servicio especial

La calle Mayor, principal eje del mercado medieval, volverá a convertirse en el corazón de la celebración. Su ambientación, junto con la decoración de las calles y la presencia continua de personajes de época, permitirá a los visitantes recorrer el mercado en un entorno que recrea la atmósfera de la Daroca medieval.

La programación incluirá actividades para todos los públicos, con espectáculos de música y danza medieval, pasacalles, teatro de calle, circo, demostraciones de combate y lucha escénica, exhibiciones de artillería medieval, desfiles de antorchas y espectáculos de fuego, además de otras propuestas de animación que se desarrollarán durante todo el fin de semana.

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La Feria Medieval constituye uno de los principales acontecimientos turísticos de Daroca y supone un importante impulso para la actividad comercial, hostelera y cultural de la ciudad, atrayendo cada año a miles de visitantes. Con la celebración de esta XXV edición, Daroca vuelve a reivindicar su extraordinario patrimonio histórico y su estrecha vinculación con la historia medieval de Aragón, ofreciendo una experiencia que combina cultura, tradición y ocio en un entorno monumental único.