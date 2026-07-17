Declarado un nuevo incendio en Plan y sigue activo el del Pueyo de Araguás, en la provincia de Huesca

Un nuevo incendio forestal se ha desatado este viernes en Plan (Huesca), en torno a las 11.28 horas. En la zona trabaja una brigada terrestre, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Además, el incendio en El Pueyo de Araguás, que comenzó el jueves, continúa activo y allí se encuentran desplazadas ya tres brigadas terrestres. La brigrada helitransportada de Boltaña y su helicóptero están trabajando también en ambos incendios activos, adaptando su labor a las necesidades de cada uno según el avance de estos.

Por su parte, el incendio forestal de Jánovas está estabilizado desde las 20.00 de este jueves, mientras que los incendios de Montanuy y La Fueva ya están controlados, según la información de Infoar.