La DPZ asumirá el coste de los daños en bienes e infraestructuras de los pueblos afectados por el incendio de Orés

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido esta tarde con los alcaldes y las alcaldesas de los municipios afectados por el incendio forestal de Orés para conocer de primera mano qué necesidades tienen. En el encuentro, Sánchez Quero ha anunciado que la DPZ se hará cargo de todos los daños en bienes e infraestructuras municipales.

“El incendio todavía no está controlado así que aún es pronto para hacer balance de las pérdidas. Pero quiero que los alcaldes y alcaldesas y los vecinos y las vecinas de las poblaciones afectadas sepan desde ya que la Diputación de Zaragoza se hará cargo del 100% de los daños que sufran en los bienes y las infraestructuras municipales”, ha adelantado el presidente. “Ya lo hicimos así tras los grandes incendios de 2022 en Ateca y en el Moncayo y por supuesto volveremos a hacerlo en este fuego devastador que ya ha quemado más de 12.000 hectáreas. Por tanto la Diputación de Zaragoza asumirá los daños que se produzcan en calles, parques, piscinas, máquinas, vehículos o cualquier bien o infraestructura propiedad de los ayuntamientos afectados”.

Sánchez Quero también ha adelantado que la Diputación de Zaragoza pedirá la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados, denominación con la que es más conocida la actual declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

“Quiero solidarizarme con los vecinos y vecinas evacuados de sus pueblos, porque es muy duro ver cómo se queman sus campos y sus montes y tener que abandonar sus casas”, ha lamentado el presidente que no obstante ha querido lanzarles un mensaje de tranquilidad. “Desde las distintas instituciones nos estamos volcando con todos nuestros recursos para apagar el fuego y puedan volver cuanto antes a sus domicilios”, ha recordado agradeciendo “de corazón” la labor de los bomberos de la Diputación de Zaragoza y del resto de cuerpos y efectivos desplegados contra el fuego y para la atención de los vecinos y vecinas desalojados.

Noticias relacionadas

Además, Sánchez Quero ha querido destacar “que el cambio climático ya es una realidad, aunque haya negacionistas que ocupan vicepresidencias y consejerías importantes en los gobiernos autonómicos que no lo quieran reconocer”. “La competencia en gestión, prevención y extinción de incendios forestales recae en el Gobierno de Aragón, es por lo que invito al señor Azcón a reflexionar y analizar el modelo de servicio que queremos para Aragón para combatir con garantías estos incendios de sexta generación que son unos verdaderos monstruos y que desgraciadamente cada vez se van a repetir con mayor asiduidad”, ha recordado recordando la la posibilidad de crear un consorcio de bomberos “bajo un mando único” para todo Aragón.